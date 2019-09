Paragone: “Io sono un vero populista e rispetterò il voto del mio popolo”

“Martedì farò un discorso duro, ma non voterò contro la fiducia al nuovo Governo. Deciderò se astenermi o uscire dall’aula. Io sono un vero populista e quindi rispetterò il voto degli iscritti del movimento che si sono espressi in modo chiaro e netto a favore di Conte”.

Gianluigi Paragone è al mare con la famiglia. “Siamo venuti qui per pochi giorni perché è stata una estate complicata con i miei figli che dovevano studiare e io impegnato con la crisi di Governo. Rientrerò a Roma lunedì e non è vero che sto organizzando il dissenso. La sfida che lancio al M5S è se è ancora in grado di portare un po’ di eresia all’interno dell’esecutivo“.

La posizione del senatore varesino eletto nelle file del Movimento 5 stelle tiene banco da giorni per il suo dissenso all’accordo con il Pd e Leu. “La questione è semplice – afferma Paragone – questo sarà un Governo europeista e io da anni esprimo tutta la mia contrarietà alle scelte economiche e finanziarie della UE. Ora la situazione rischierà anche di peggiorare, e c’è da preoccuparsi. Si sente dire che potremmo anche rivedere il deficit, ma è troppo tardi. Farlo è un po’ come dare morfina, perché non sarà certo sforare il deficit che ci salverà dalla depressione. Questo sarà il perno del mio discorso in aula. So bene che è difficile divulgare tale pensiero perché ha molti risvolti tecnici, ma non si può tacere su questioni così delicate”.

L’esecutivo di Giuseppe Conte ha un calendario definito per ottenere la fiducia dal Parlamento. Lunedì sarà alla Camera dei deputati e martedì al Senato. Nessun problema di numeri a Montecitorio mentre a Palazzo Madama ogni voto ha un gran peso.

“Non voterò la fiducia – conferma Paragone – ma non voterò contro. Se dovessi essere espulso non potrò far altro che passare al Gruppo misto del Senato almeno fino all’approvazione della finanziaria. Poi credo che il mio ruolo di parlamentare potrebbe risolversi”.