Parte con Giacomo e prosegue coi classici la stagione teatrale comunale 2019

Ad aprirla sarà Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, in un monologo sull’anima: ma proseguirà con testi che fanno la storia del teatro – dalla Locandiera alle Allegre comari di Windsor, da Macbeth allo Zoo di Vetro – la nuova Stagione teatrale comunale varesina che animerà il palcoscenico del Teatro di Varese con 7 spettacoli da ottobre ad aprile 2020 ed è stata presentata questa mattina, 5 settembre.

Durante la conferenza di questa mattina, a cui hanno partecipato il direttore artistico della Stazione teatrale Andrea Chiodi, Filippo De Sanctis, il vice presidente della Commissione cultura Valerio Crugnola, e il sindaco e assessore alla cultura Davide Galimberti, sono state presentate anche le novità di questa edizione tra cui il coinvolgimento di altre realtà culturali cittadine: musei, associazioni, altre rassegne, personalità dell’ambito culturale varesino.

«Un teatro cittadino deve poter essere punto di riferimento per le scuole, le università, gli artisti e tutte le persone che desiderano, attraverso il mezzo potente del testo, della parola, della musica, della performance e anche della risata, confrontarsi per costruire una società responsabile, colta, curiosa ed attenta – ha spiegato Andrea Chiodi – E per aprire una stagione a cui abbiamo dato come titolo “Il teatro ha un’Anima”, non potevamo che partire da qui, con uno dei più straordinari comici italiani, Giacomo Poretti del trio Aldo Giovanni e Giacomo, che per raccontare il significato dell’Anima ha deciso di mettersi in gioco da solo. Una stagione di prosa comunale non è di élite: è una stagione per tutti. Per questo, e per aumentare la cultura del teatro a Varese, abbiamo abbinato a ogni spettacolo un focus di approfondimento: dall’intervista a Poretti al workshop su Goldoni, dall’incontro sulla cultura teatrale americana a un dialogo su Testori».

«Quello della scorsa stagione è stato un lavoro intenso e complesso contraddistinto dall’obiettivo di rilanciare la stagione di prosa: i risultati, molto positivi, non si sono fatti attendere e hanno dato ragione alle scelte fatte dal Teatro di Varese e all’associazione Teatro Stabile d’Insubria: una direzione artistica forte, un cartellone coraggioso con spettacoli di ottima qualità, e la rinnovata collaborazione con il Comune di Varese – ha commentato Filippo De Sanctis, direttore organizzativo dell’associazione teatro stabile d’Insubria – Oggi siamo pronti a fare ancora un passo avanti presentando il nuovo cartellone di Prosa, che vogliamo sia il motore culturale della città, che evada dalle mura del teatro per incontrare i varesini diventando un’opportunità di confronto e crescita per Varese. Per questo noi abbiamo iniziato già da oggi a vendere biglietti e abbonamenti, con una grande attenzione sui prezzi, in particolare per giovani e studenti. Stiamo ponendo le basi per un nuovo scenario teatrale, che dovrebbe essere destinato a cambiare significativamente nei prossimi anni».

«Sono davvero felice di presentare il ricchissimo programma della nuova Stagione Teatrale varesina – ha detto il sindaco Davide Galimberti – Un’iniziativa culturale che l’anno scorso ha riscosso un grande successo e che riproponiamo quest’anno in maniera stabile e strutturata con l’obiettivo di crescere ancora di più. Siamo sicuri di rispondere così ad una esigenza e una forte domanda culturale dei tantissimi appassionati di teatro. Tutto questo poi proprio nei giorni in cui a Varese si sta concretizzando finalmente, con progetti fattibili, l’idea del nuovo teatro della città: un progetto che ha innescato una grande discussione, a partire dai professionisti del settore, fondamentale perché si creino le condizioni per mettere davvero in pratica questo sogno che Varese merita. Ricordo inoltre che da parte dell’amministrazione l’investimento alla voce cultura continua a essere ingente, come dimostra anche la realizzazione di questa nuova stagione teatrale, di sicuro una situazione in controtendenza rispetto ad altre città».

I costi degli spettacoli avranno prezzi accessibili e sono previste anche delle agevolazioni e abbonamenti per gli studenti, con un abbonamento speciale a 56 euro per loro e un abbonamento agevolato ance per chi . Questo grazie anche al contributo del Comune di oltre 50 mila euro per la realizzazione del Stagione teatrale.

IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE TEATRALE