Passeggiata serale con Lurello e Donatello pipistrello al parco Lura

Passeggiata serale per bambini 5-12 anni al parco Lura il 13 settembre ore 20.30.

Lurello riceve una lettera da Donatello pipistrello, ma chi è Donatello? Lo scopriremo in una passeggiata serale attorno al centro biodiversità del parco Lura, guidati da lurello. Ci saranno indizi da cercare, prove da affrontare e chissà cos’altro…

L’evento è dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, accompagnati da un genitore. Il ritrovo è al centro biodiversità di Lomazzo con gli educatori di Koinè cooperativa sociale. Al Centro Biodiversità, Aula Verde e Centro Visite del Parco Lura, è possibile conoscere più da vicino la ricca biodiversità che caratterizza il parco.

Gli stagni presenti infatti ospitano libellule, rane e rospi, e rappresentano un laboratorio all’aperto per le attività di educazione ambientale del Parco. In particolare, i ricchi ecosistemi acquatici ospitano tra gli altri il tritone crestato, la rana di Lataste e il martin pescatore.

Il Centro Biodiversità del Parco Lura gestito da Koine cooperativa sociale si trova a Lomazzo, è di proprietà comunale ed è dato in concessione al Parco Lura per promuovere la tutela della fauna minore in particolare quella legata alle aree umide.

E’ richiesta la prenotazione e un costo di 7 euro a bambino.

Info: 3209572736 (lun-ven 9.00-17.00), centrobiolura@koinecoopsociale.it