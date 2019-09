Pedalando da Varese al lago si apre la Settimana della mobilità

Domenica 15 settembre Ciclocittà organizza una pedalata aperta a tutti da Varese alla Schiranna per aprire la Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre). Il ritrovo è per le 9,30 in piazzale Trieste (davanti alla stazione delle FS).

“La realizzazione del percorso ciclabile dalle stazioni di Varese a Capolago, di recente conclusa, è la novità più rilevante degli ultimi tempi in fatto di ciclabilità varesina – spiegano i reponsabili di Ciclocittà Varese – Per dare avvio alla Settimana Europea della Mobilità che si svolge dal 16 al 22 settembre proponiamo di pedalare insieme sulla nuova ciclovia per apprezzarne gli aspetti positivi, individuare le lacune e i possibili miglioramenti per rendere la città e il suo lago sempre più attrattiva e sicura per i cicloturisti”.

“Faremo la risalita a Varese dalla Schiranna, passando dalle strade secondarie di Bobbiate, tracciando un itinerario che vorremmo fosse istituito come ulteriore connessione ciclistica città-lago, senza interventi infrastrutturali ma con soli provvedimenti segnaletici e di circolazione. Proprio per questo abbiamo invitato alla pedalata anche gli assessori Civati e De Simone”.

Alla conclusione della pedalata un brindisi alla nuova ciclovia al chiosco di villa Mylius.

L’iniziativa è aperta a tutti i varesini amici della bicicletta.