Pedoni investiti, due in 10 minuti

Mattinata agitata sulle strade del sud della provincia di Varese. Non c’è stato infatti solo il caso dell’automobile finita nella vetrina di una panetteria di Olgiate Olona ma anche due investimenti di pedoni nell’arco di pochi minuti tra Busto Arsizio e Castellanza. (immagine di repertorio)

Il primo allarme è scattato alle 11.15 a Castellanza quando alla centrale operativa del 112 è arrivata una chiamata di soccorso. I sanitari di un’ambulanza sono così stati inviati in via Per Gerenzano dove, un uomo di 45 anni è stato investito. Dopo le prime cure sul posto il ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Pochi minuti dopo un’altra chiamata è arrivata al centralino. Alle 11.26 ambulanza e polizia locale sono state inviate per lo stesso motivo in via Magenta a Busto Arsizio. All’altezza dell’ingresso del Parco Comerio un uomo è stato infatti investito. Le sue condizioni però sono migliori rispetto all’altro ferito di Castellanza ma anche per lui si è ricorsi al trasporto in ospedale a Busto, dove è arrivato in codice verde.