Pellegrinaggio a Lourdes per 20 ospiti de La Provvidenza

L’Istituto “La Provvidenza”, in collaborazione con Unitalsi, per il secondo anno consecutivo organizza il pellegrinaggio a Lourdes. Il viaggio coinvolge venti anziani ospiti della struttura con partenza domenica 6 ottobre e rientro previsto per giovedi 10 ottobre.

Questa esperienza permetterà loro di vivere un percorso di fede intenso ed emozionante the lascerà ricordi indelebili. Al fine di donare questa emozione l’Istituto La Provvidenza sostiene totalmente i costi del pellegrinaggio.

L’importante novità è la presenza di 20 ragazzi dell’Istituto Barbara Melzi di Legnano ciascuno dei quali prenderà per mano in questa esperienza un anziano favorendo il consolidarsi di un rapporto empatico e di fiducia tra le due generazioni e rafforzando il significato dell’esperienza.

Grazie alla disponibilità dei professionisti de La Provvidenza, gli anziani potranno contare sulla presenza di medico, infermieri e personale assistenziale per tutta Ia durata del viaggio.