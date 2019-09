Picchia soccorritori e poliziotti dopo un mix di farmaci e alcol, arrestato

Personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo in stato di forte agitazione, dovuto a un mix di farmaci e alcool, che si è scaglio prima contro i soccorritori e poi contro i poliziotti intervenuti.

Erano circa le 19,00 di ieri (martedì) quando la Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio è intervenuta in un’abitazione di via Pisacane. Era infatti accaduto che immediatamente prima, personale del 118, chiamato da congiunti del quarantatreenne allarmati dal suo stato di forte agitazione, aveva raggiunto l’abitazione della persona da soccorrere ma è stato accolto con ingiurie e botte. Uno di loro in particolare era stato raggiunto da una testata e da una gomitata. Scesi nuovamente in strada per chiedere l’ausilio delle Forze dell’Ordine, gli operatori del 118 si erano visti lanciare contro, dal balcone, un pesante posacenere che aveva colpito l’ambulanza. Stesso trattamento è stato riservato agli agenti della Volante del Commissariato di Busto Arsizio, aggrediti a colpi di sedia e calci, il tutto accompagnato da minacce di morte.

Finalmente i poliziotti sono riusciti a bloccare l’uomo, non nuovo a tale violenza, arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio. Per tre Poliziotti e un soccorritore del 118 la prognosi è di 7 giorni a testa, conseguenza delle contusioni riportate.