Per piccoli e adulti: un mese di cultura con il Festival frontiere letterarie

La dodicesima edizione del Festival Frontiere Letterarie è pronta a partire e anche quest’anno rinnova la sua fitta rete di collaborazioni fra i comuni sparsi tra Comasco e Varesotto.

Sono ben dodici le amministrazioni coinvolte a cavallo delle due province che dal 21 settembre al 23 novembre ospiteranno gli appuntamenti culturali in programma.

Sotto la direzione della malnatese Paola Cassina il festival ha raccontato il suo programma a casa della più recente amministrazione coinvolta, quella di Castronno guidata dallo scorso maggio dal sindaco Giuseppe Gabri. Con loro i tanti assessori e sindaci coinvolti nel progetto.

Tema che fa da trait d’union di questa edizione è la luna, nell’anno del cinquantesimo anniversario dallo sbarco del 1969, e ogni amministrazione lo ha declinato come meglio ha potuto in concerti, laboratori per bambini, spettacoli e incontri letterari.

Castelseprio

Sabato 21/09/2019 – ore 20.45

Parco Archeologico – Via Castelvecchio

Letture al chiaro di Luna: una serata di letture ad alta voce per bambini, a cura di lettori volontari, immersi nel verde del Parco Archeologico di Castelseprio.

Laboratorio di origami: in abbinamento alla serata, nell’atte sa che faccia buio, un gruppo di volontari affiancherà i bambini nella realizzazione di origami che avranno come soggetto protagonista la Luna.

Una piacevole serata in cui i bambini avranno occasione di avvicinarsi alla Luna, volgendole lo sguardo e ascoltando parlare di lei, addormentandosi con la Luna in testa e con gli origami sul comodino.

Consigliamo di portare una coperta da stendere sul prato e una torcia per una maggiore illuminazione!

Evento gratuito su prenotazione

(entro 3 gg prima della data dell’evento), inviando una mail a biblioteca.castelseprio@gmail.com dove si indica l’età del/i partecipante/i.

Ingresso libero

Castronno

Sabato 28/09/2019 – ore 18.00

Anfiteatro Comunale – piazza del Comune

(in caso di maltempo: Sala polivalente c/o palazzo comunale)

Percorso letterario con esempi musicali dal vivo “Storie di musicisti sognando la Luna”. Una serata di emozionanti racconti con esempi musicali di artisti che hanno tratto ispirazione dalla luna. A cura dall’Associazione “Il Setticlavio” di Milano (associazione artistica di promozione sociale con la passione per l’arte in tutte le sue forme al servizio dell’inclusione sociale).

Ingresso libero

Albiolo

Domenica 29/09/2019 – ore 11.00

c/o tensostruttura del parco comunale

via San Francesco (in caso di maltempo: Salone del Centro Civico Via Indipendenza 5/b)

Spettacolo: “Quante storie…questa luna”

Letture ad alta voce per bambini di tutte le età. A cura dei lettori volontari del progetto GenerAZIONI@ComUnità – volontariato: Un invito per tutte le età. Lo spettacolo è all’interno dell’evento del “Parco in festa” che coinvolgerà numerose associazioni.

Ingresso libero.

Lurate Caccivio

Venerdì 04/10/2019 – ore 18.30

Biblioteca Comunale Largo Caduti per la Pace Incontro con l’autore: Edgardo Franzosini “Vite di Uomini illustri, non illustri, immaginari” a cura di Edgardo Franzosini.

Ingresso libero

Cairate

Sabato 05/10/2019 – ore 10.30

c/o i Rustici del Monastero della Santa Maria Assunta – Via Monastero

Lettura animata e laboratorio artistico per bambini dai 5 ai 10 anni.

Una luna tutta per me. Il Comune di Cairate invita tutti i piccoli esploratori a compiere un incredibile viaggio verso il

nostro satellite. In fondo tutti sanno che i sognatori sono arrivati sulla Luna molto molto prima dei razzi spaziali.

Evento gratuito su prenotazione: biblioteca@comune.cairate.va.it – 0331 362201 int.9

Ingresso libero

Casnate con Bernate

Venerdì 11/10/2019 – ore 21.00

Cà di Fraa – Via S. Carlo Borromeo, 2

Concerto a titolo “La luna in testa” del maestro Giacomo Ronchini.

“Che fai tu luna in ciel dimmi che fai silenziosa luna” così declamava il sommo poeta Leopardi, noi invece ci affideremo . alle note di Giacomo Ronchini che spaziando tra autori classici ed una rilettura delle musiche di Antonio Carlos Jobim si confronterà con il tema di questa edizione del festival.

Ingresso libero

Lurate Caccivio

Sabato 12/10/2019 – ore 20.30

Biblioteca Comunale Largo Caduti per la Pace

CONFERENZA dal titolo “Secoli di Luna” seguita dall’osservazione astronomica Osservazione astronomica attraverso due telescopi a cura della Società Astronomica “G. V. Schiaparelli” – Centro Popolare divulgativo di scienze naturali – di Varese.

Ingresso libero

Casnate con Bernate

Lunedì 14/10/2019 – ore 17.00

Cà di Fraa – Parco “Alfredo Ratti” della villa comunale in Piazza San Carlo 1

Vernissage – L’aquila e la luna Live painting dell’artista Massimiliano Miazzo.

L’aquila fu il modulo lunare con cui discesero nel “mare della tranquillità” gli astronauti sta tunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin. L’artista Massimiliano Miazzo, in occasione dei 50 anni del primo piede sulla luna, realizzerà una performance pittorica, disegnando un volo spaziale creativo verso una Luna immaginaria, sarà una passeggiata nel mistero della fantasia. Durante la creazione del disegno i visitatori potranno interagire con l’artista. Si accendono i motori sulla rampa di lancio Il giorno dell’inaugurazione, il viaggio continuerà per tutta la settimana con l’ammaraggio sulla luna, il ritorno sulla terra è previsto per il finissage.

Sarà possibile ammirare l’artista al lavoro tutti i giorni dalle h. 14.00 alle 19.00 fino a Domenica 20 Ottobre 2019.

Ingresso libero

Binago

Mercoledì 16/10/2019 – ore 21.00

Biblioteca Comunale – P.zza V. Veneto 7

CONFERENZA dedicata alla Luna “La Luna: un viaggio infinito nel cosmo”

Una conferenza interamente dedicata alla Luna: il nostro unico satellite naturale, l’oggetto celeste più vicino a noi ma ancora ricco di mistero e dal fascino immortale.

Una “passeggiata celeste” tra astronautica e astronomia, fantascienza e musica, poesia e letteratura.

Relatore: Luca Viazzo (Gruppo Astrofili Lariani)

Ingresso libero

Guanzate

Venerdì 18/10/2019 – ore 21.00

Biblioteca Comunale – Viale rimembranze, 3

Incontro con l’autore: Marina Adotti “Luoghi animati. Percorsi tra arte e cultura”

Itinerari di corto e medio raggio tra arte, storia e cultura.

Ingresso libero

Binago

Sabato 19/10/2019 – ore 9.45 e 11.00

Biblioteca Comunale – P.zza V. Veneto 7

Laboratorio di ascolto attraverso il libro, la musica e la scoperta tattile.

“La luna bambina”

Ispirati dalla Luna, magiche storie e un’esperienza tattile per scoprire e scegliere, in assenza di luce, materiali e forme tessendo un dialogo tra le esigenze dell’orecchio e quelle delle mani!

A cura di Maria Cannata

Per bambini di 3-5 anni, con un genitore

Ore 9-45: I° laboratorio

Ore 11.00: II° laboratorio

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria

tel.031-800808 – binago@ovestcomobiblioteche.it

Ingresso libero

Tradate

Venerdì 25/10/2019 – ore 18.30

Biblioteca Frera Via Zara 37

Incontro con l’autore: Alessandro Barbaglia “L’atlante dell’invisibile”

Conduce Laura Orsolini

Evento in collaborazione con Libreria

Millestorie

Ingresso libero

Valmorea

Sabato 26/10/2019 – dalle 10 alle 12

Biblioteca comunale – Via Roma,812

Biriki e la luna – Atelier creativo per bambini dai 6 ai 9 anni

Chi è Biriki

Biriki è un uccellino colorato nato dal desiderio di avvicinare i bambini di tutte le età e di tutto il mondo ai concetti di bellezza, di condivisione, di rispetto delle differenze, e desidera sensibilizzarli alla natura e al territorio in cui vivono.

Con un approccio giocoso e colorato, Biriki mostra ai bambini un modo positivo per affrontare le esperienze di ogni giorno. I personaggi del mondo di Biriki sono anche protagonisti di campagne di comunicazione su temi educativi ed etici: da diversi anni Bruna Ferrazzini collabora con Amnesty International.

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. Prenotazioni: 338 89 74 568 (Susanna) o 347 71 19 101 (Roberto) Un progetto animaBIRIKI di Bruna Ferrazzini e Ilaria Turba Ingresso libero

Malnate

Sabato 26/10/2019 – ore 16,30

Sala Consiliare – via A. De Mohr angolo Via Matteotti

Club del libro

Il “Club del libro” è un momento dedicato agli amanti della letteratura, per conversare su un libro scelto, di volta in volta, durante gli incontri e condividere le emozioni provate nel leggerlo.

Protagonista di questo incontro sarà il Libro di MANUEL VILAS “In tutto c’è stata bellezza”, edito da Guanda.

Ingresso libero

Uggiate Trevano

Sabato 09/11/2019 – ore 15,00

Centro “la Meridiana” (sopra la Posta) Via Garibaldi 14

Laboratorio per bambini: ti porto sulla luna! A cura dell’associazione culturale FORMAMENTE

Come costruire un razzo. Laboratorio fisico-artistico per bambini dai 3 ai 13 anni

Formamente è un’associazione culturale che si occupa di attività ludico didattiche per bambini e ragazzi. Si occupa del supporto didattico per tutti gli ordini di scuola avvalendosi della collaborazione di giovani ma esperti docenti, promuovendo anche gruppi di studio ed organizzando incontri per sviluppare le capacità cognitive dei ragazzi.

Calendarizza periodicamente corsi e laboratori tematici di promozione sociale anche in diverse lingue straniere.

Ingresso libero

Montano Lucino

Domenica 10/11/2019 – ore 14,30 e 16,30

Teatro dell’ Istituto Comprensivo Paritario

Don Carlo San Martino – Villa Olginati

Via al Monte 11 – Lucino

Spettacolo: il circo tra le stelle

Dopo il grande successo dell’anno scorso e la richiesta di molte famiglie l’istituto Don Carlo San Martino di Lucino ospiterà nuovamente la “Compagnia dell’Arca”. Spettacolo gratuito ma prenotazione obbligatoria allo 031470113. Gli spettacoli saranno alle 14.30 e alle 16.30. (In caso di esubero verrà aggiunto uno spettacolo intermedio alle 15.30).

PRESENTATORE, JOHN, DOMATORE – Valerio Bufacchi

JANE, CLOWN – Giulia Guandalini

Disegni di sabbia di Sara Ferrari

Scenografie di Alessandra Coltri

Musiche e arrangiamenti musicali di Pietro Montanti

Canzoni di Carlo Bertoni

Dall’omonimo racconto di Laura Ferrari

Uggiate Trevano

Venerdì 22/11/2019 – ore 21,00

Centro “la Meridiana” (sopra la Posta)

Via Garibaldi 14

Incontro con l’autore: Laura Romano

“Fasi della luna, fasi della vita” – pedagogia della femminilità La femminilità nella diverse fasi della vita. L’incidenza degli aspetti educativi, sociali e culturali rispetto ai cambiamenti fisiologici e psicologici che si determinano in ogni passaggio esistenziale. Un percorso complesso nel quale la donna rivela un profondo legame con le fasi della luna, le maree e i cicli naturali (ed. Il Ciliegio).

Ingresso libero

Malnate

Sabato 23/11/2019 – ore 16,30

Sala Consiliare – via A. De Mohr angolo Via

Matteotti

Reading poetico “Eco di poesia”

Più di 22 poeti, provenienti da tutta la Lombardia, condivideranno con Voi un intenso pomeriggio ricco di emozioni, leggendo le loro liriche alternate da intermezzi musicali, a cura del noto cantautore Roberto Durkovic/Ifantasistidelmetro.

Lo scopo è quello di mantenere vivi, nella nostra società moderna, arte e cultura.

Evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale ART’INCOMO. Conduce la poetessa Lina Luraschi.

Ingresso libero