Addio a Piero Scaramucci, creatore di Radio Popolare Milano

È morto nella mattina di mercoledì, alla clinica Humanitas di Milano, Piero Scaramucci, fondatore di Radio Popolare.

Scaramucci è stato “l’elaboratore del progetto politico-editoriale che ha dato origine a Radio Popolare“, ricorda proprio la redazione della radio milanese, nata nel 1976 e oggi al centro di un network nazionale.

È stato direttore nella primissima fase della vita della radio, che è tornato a dirigere nel 1992, restandone alla guida fino al 2002.

L’attuale direttore, Michele Migone, ha ricordato «il diretùr», come lo chiamavano in redazione, «la sua concezione del giornalismo come guardiano del potere e strumento per dare voce a chi non ne ha», in radio ma anche in Rai.

Migone ha ricordato anche come Scaramucci abbia lasciato una impronta “glocal” nella radio, che passa dalla cronaca cittadina di Milano (ancora costruita giorno per giorno con gli ascoltatori) al piano nazionale, agli esteri che hanno ancora molto spazio in radio.

“I programmi di oggi del palinsesto saranno dedicati alla figura di Piero”, ha annunciato la redazione.