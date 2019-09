Premio “Orizzonti”, un’opportunità per gli aspiranti scrittori

Un’iniziativa che denota un forte impegno culturale: il premio letterario “Orizzonti” giunge alla sua seconda edizione, stimolando la creatività e la produzione scritta dei partecipanti.

Il concorso è organizzato dalla redazione del mensile Orizzonti, in collaborazione con la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, e patrocinato dalla fondazione CLS ONLUS, associazione che dà lavoro ai disabili e organizzatrice della Strasaronno. Il premio è articolato nella sezione unica della narrativa e incentrato sul tema della “diversità”. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: i concorrenti dovranno presentare un proprio elaborato personale alla redazione del mensile organizzatore del concorso, entro e non oltre il termine della giornata del 3 novembre.

Le opere dei partecipanti potranno svariare dal thriller al fantasy, passando per il genere storico, umoristico o spirituale. La premiazione, la cui location non è ancora stata ufficializzata, è verosimilmente prevista presso la Sala Consiglio della Prepositurale, in piazza Libertà a Saronno. Tutti i dettagli dell’evento e il bando di partecipazione sono consultabili e reperibili sul sito web della Comunità Pastorale.