“PuliAmo Gallarate”: Legambiente chiama a raccolta sulle sponde dell’Arno

Il circolo di Gallarate di Legambiente invita tutti sabato 28 settembre dalle 9.30 alle 12 alla giornata “PuliAmo Gallarate”.

Il ritrovo è alla “scalinata Liberty” di via Albricci-Venegoni (zona stazione): da lì si raggiungeranno via Curioni e le sponde del torrente Arno in via Monsignor Macchi.

L’area è stata scelta perché nei mesi scorsi sono stati segnalati accumuli di rifiuti e anche perché il corso d’acqua rappresenta, da sempre, un elemento di paesaggio urbano importante per Legambiente Gallarate, che ha sempre tentato di valorizzarlo con diverse iniziative. La zona di via monsignor Macchi è nota anche per la presenza di pesci che riescono a sopravvivere nelle polle d’acqua anche nei periodi di siccità (come quello attuale, in cui il torrente è in secca completa in centro).