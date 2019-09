Quarant’anni a protezione dei boschi: tanti auguri alla Squadra Antincendio

Nell’estate del 1979, il 17 luglio, una cinquantina di cittadini risposero all’invito dell’allora sindaco di Gemonio (Francesco Rosaspina) e di un gruppo promotore formato da cinque persone e diedero vita a un’assemblea che si rivelò fruttuosa. Quel giorno nacque infatti la Squadra Volontari Antincendio Gemonio, una delle associazioni da allora più vivaci in paese e una risorsa preziosa per le sue attività di prevenzione e lotta agli incendi, di pulizia di boschi e sentieri e tanto altro ancora.

Presidente venne eletto Andrea Scaglia, tutt’ora in carica: sarà quindi lui – una figura conosciutissima in paese – a dare il là ai festeggiamenti per i quarant’anni di attività della SVAG che ricopre anche le funzioni (fin dal 1981) di presidio di Protezione Civile a Gemonio. Oggi la squadra può contare su 28 soci abilitati a operare nel sistema nazionale della protezione civile ma anche su un folto gruppo di associati, amici e simpatizzanti che permettono all’associazione di svolgere numerose attività a partire da quella Sagra dell’Asparago e della Fragola che è un appuntamento fisso di ogni primavera. Nel corso dei quattro decenni sono stati numerosi gli interventi svolti dalla SVAG in tutta Italia, per terremoti, alluvioni e ogni tipo di calamità.

Per i quarant’anni dalla fondazione, inoltre, il gruppo ha pensato di fare un regalo importante alla popolazione di Gemonio: domenica 29 settembre sarà infatti consegnato un defibrillatore che verrà installato in piazza Vittoria (quella principale), strumento per il quale tutti i soci della SVAG hanno ottenuto l’abilitazione. Domenica sarà inoltre la giornata clou dei festeggiamenti per l’importante compleanno: dalle ore 10 tutti i mezzi della Squadra saranno schierati in piazza Vittoria per la curiosità di grandi e piccoli. Alle 10,30 i volontari saranno presenti alla Messa in San Rocco mentre al termine (intorno alle 11,30), con la benedizione dei veicoli e l’intervento delle autorità, inizierà un momento di festa allietato dal Corpo Musicale Gemoniese e da un rinfresco offerto dai soci.

Le iniziative per il quarantennale però sono già iniziate: nella serata di martedì 24 si è infatti tenuto un corso sulle nozioni di primo soccorso (una trentina i partecipanti) tenuto da delegati della ProCiv e della Croce Rossa di Luino. Giovedì 26 si replica con una serata aperta a tutti dedicata alla prevenzione e al primo intervento in caso di incidenti domestici; l’incontro si terrà negli spazi della Biblioteca Comunale di via Cellina e sarà condotto dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese.