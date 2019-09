Quattordicimila presenze nel primo weekend della Fiera di Varese

Grande successo per il primo week-end di Fiera di Varese: si sono stimate 14.000 presenze nei padiglioni della Schiranna, 2.000 presenze in più rispetto all’edizione 2018, complici la serata aggiuntiva di venerdì sera e l’aumento dei parcheggi per i visitatori. La Fiera proseguirà per tutta la settimana dalle 16.00 alle 23.00 con ingresso gratuito e chiuderà domenica 15 settembre.

Negli 8.000 mq coperti, circa 160 espositori e attori sempre più selezionati che spaziano dal salone dell’arredamento, materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia abitativa, soluzioni per

l’abitare sostenibile, ma anche la gastronomia e articoli per la casa, passando per le automobili e il tempo libero.

Ma tra le grandi novità della Fiera Città di Varese di quest’anno, un posto di rilievo ha la presenza, all’interno dello stand della Camera di Commercio, della borsa immobiliare “La Casa in Piazza”: per il pubblico, l’occasione di accostarsi alle migliori proposte immobiliari delle agenzie immobiliari.

Successo anche per l’area Food: tutti giorni una selezione delle migliori proposte gastronomiche del panorama dello street food nazionale e internazionale. Si parte dal re della griglia con la Don Sangallo, passando per le tapas e la paella di Las Bravas Street Food. E poi gli intramontabili sapori emiliani con lo gnocco fritto, l’erbazzone e lasagne di Gnoko On The Road. Per i più piccini i gustosissimi hot dog di Pop Dog e direttamente da Osaka il nuovissimo Takoyaki, l’ultima novità in fatto di street food importato direttamente dalle strade del Giappone. Novità di questa stagione sono i prodotti tipici trentini di Chalet Cimone con i bocconcini di patate con formaggio di malga e speck del trentino o le fantastiche piadine di

montagna, provare per credere. Si chiude in dolcezza con le specialità dolci di Zucchiati Food e i churros di Churritos. Il tutto è condito con musica e divertimento e da una selezione delle migliori birre di BaVarese dove sono arrivate le due birre artigianali, Puck e Grubber realizzate in esclusiva in collaborazione con il Birrificio Orso Verde di Busto Arsizio, che in fiera festeggia 15 anni di attività, premi e soddisfazioni.

EVENTI IN PROGRAMMA PER LA SETTIMANA DAL 9 AL 13 SETTEMBRE

Funzionano gli incontri in Fiera, e dopo il successo di pubblico riscontrato con Mario Giordano, si prosegue per la settimana con convegni, curiosità, temi di attualità e risate in Area Incontri e Cultura, mentre continuerà a fare da protagonista lo sport in Area Street Food e Piazza Montegrappa. Si riparte lunedì 9 settembre, alle 19.00 con VerbaManent, il Talk Show quotidiano moderato dalla brillante conduttrice Morena Zapparoli Funari, Direttamente da “Mela Verde” Edoardo Raspelli, scrittore e gastronomo, ha collaborato con diversi quotidiani e rotocalchi a cominciare dal Corriere della Sera di cui è stato firma fin dai tempi del liceo.

In Area Street Food verrà invece presentata alle ore 20.00 l’A.S.D GinFit di Buguggiate. Per il Fuori Fiera in Piazza Montegrappa nell’ambito del progetto “Terra dello sport”

dalle 18.00 alle 21.00 è tempo di presentazione del Golf sul territorio Varesino.

Martedì 10 per VerbaManent alle 19.00 Morena Zapparoli Funari intervista Klaus Davi, giornalista, opinionista e pubblicitario che ha collaborato con diverse testate, ha curato l’immagine di personaggi pubblici e politici e ha ideato campagne pubblicitarie per numerose aziende. Dal 2014 conduce inchieste sulla ‘ndrangheta con reportage, documentari e interviste ottenendo consenso istituzionale, civile e da parte delle forze dell’ordine.

In Area Street Food alle 20.00 verrà invece presentata La Società Canottieri Varese. Al Fuorifiera In Piazza Montegrappa è invece la volta dello Sporting Palestra & SPA che presenta Fit Fight, con esibizioni di Arti Marziali e Fitness intervallate da “mini” lezioni di Funky. Gran Finale con l’esibizione della MaestraSabrina Sozzani, reduce dalla vittoria al Campionato del Mondo & World Mulimpia Championship 2019”.

Mercoledì 11 invece si parte alle 16.30 con l’incontro sulla Fotografia Sportiva a cura del Comune di Varese con ospite speciale Marco Guariglia. A seguire alle 19.00 il consueto appuntamento con Morena Zapparoli Funari e il suo Talk Show VerbaManent, questa volta in compagina di Daniele Bossari, conduttore televisivo e radiofonico che dopo aver esordito su MTV Italia è diventato un volto simbolo di Italia 1 dove ha condotto varie trasmissioni di successo, vincitore della seconda edizione del reality “Grande Fratello Vip” è compagno

e oggi marito (si è sposato alle Ville Ponti di Varese) di Filippa Lagerback. In Area Street Food si susseguiranno due appuntamenti, il primo alle 19.30 con l’A.S.D. Team BMX Besnate e a seguire l’A.S.D. Gorillas Varese America Football Team, mentre in

Piazza Montegrappa il motorismo storico a Varese con le Auto Storiche della Varese Campo dei Fiori.

Giovedì 12 alle 17.00 in Area Incontri e Cultura verrà presentato il progetto “Parco Gioia” il primo parco inclusivo di Villa Mylius a Varese. Interverranno le promotrici di questo progetto Anita Romeo, Elisabetta Solimeno e Maria Cristina Dieci, presidente dell’Associazione ASBI Onlus. Alle 19.00 ritorna VerbaManent con Morena Zapparoli Funari, questa volta in compagnia di Candida Livatino, una delle più famose grafologhe italiane e volto televisivo specializzata nell’analisi della scrittura e dei disegni nell’età evolutiva, finalizzate all’interpretazione della personalità, che ha analizzato la scrittura di diversi personaggi famosi e

protagonisti dei più noti casi di cronaca del nostro Paese.

In Area Street Food per i grandi appuntamenti con gli sport “minori” sul palco dalle 19.30 l’A.S.D. PGS Folgore di Busto Arsizio e a seguire l’A.S.D. Basket Femminile Varese95. In P.zza Montegrappa dalle 18.00 alle 21.00 l’attesissima presentazione ufficiale della

Pallacanestro Varese.

INFO UTILI PER LA FIERA DI VARESE:

Località Schiranna, Lago di Varese

Da Lunedì a Venerdì: ore 16.00 – 23.00

Sabato 14 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 15 Settembre: ore 10.00 – 20.00

INGRESSO GRATUITO

PARCHEGGIO GIORANLIERO A.V.T. € 3,00