Quattro incontri in Sala Bergamaschi per cambiare stile di vita e stare meglio

Prende il via venerdì 4 ottobre a Induno Olona (alle 20,30 in Sala Bergamaschi) il ciclo di incontri nell’ambito del progetto “Stili di vita“, promosso dallo Spi, il sindacato pensionati della Cgil.

Il progetto si articola in quattro conferenze tenute dal medico nutrizionista dottor Alessandro Scorba nelle date del 4 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre. Verranno trattati importanti temi, quali il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e cura delle malattie cronico degenerative, l’importanza dei grassi nella corretta alimentazione, il ruolo del microbiota intestinale, le intolleranze alimentari, per scoprire in che modo prendersi cura della propria salute attraverso una corretta alimentazione.

«Alimentarsi correttamente – spiegano i promotori, Spi Cgil provinciale e Spi lega Valceresio – permette di migliorare la condizione di salute e il benessere complessivo e, per i non più giovani, favorisce un invecchiamento attivo».

Incontri che ben si inseriscono nelle iniziative sui temi della salute e di una sana alimentazione prmosse dal Comune di Induno Olona, che ha dato il patrocinio all’iniziativa e messo a disposizione la Sala Bergamaschi. Sostengono l’iniziativa Auser e Cgil Varese.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e si terranno con inizio alle 20.30 in Sala Bergamaschi (piazza Giovanni XXIII, 4 ).

Qui la locandina con i dettagli degli incontri