I racconti del monsone di Nasirul Islam in mostra al Sestante

A Gallarate saranno esposte fotografie dal sapore orientale: “Megh Malhar – racconti del monsone” è, infatti, il titolo della mostra fotografica che il Fotoclub “Il Sestante” ospiterà da venerdì 27 settembre a domenica 29 settembre 2019.

Le opere sono del giovane fotografo Nasirul Islam, originario del Bangladesh e capitato recentemente a Gallarate: «Islam ha studiato con profitto fotografia con l’obiettivo di farla diventare la sua professione», racconta il presidente del Fotoclub Salvatore Benvenga, «le opere che vengono esposte al Sestante sono illuminanti per apprezzare il suo naturale talento artistico e la particolare quanto originale sensibilità nella disposizione formale delle immagini lungo le pareti della sala. Non sono immagini di grande formato, ma non per questo sono meno interessanti, anzi, obbligano l’osservatore ad avvicinarsi per cogliere forme e dettagli significativi di questo esotico racconto sul monsone».

La mostra sarà aperta venerdì 27 settembre, la serata inaugurale, alle 21, sabato 28 settembre (16.30 – 19.30) e domenica 29 settembre (10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00).