Regione Lombardia finanzia il completamento della rotonda su viale dello Sport

Da Regione Lombardia arrivano 60 mila euro per il Comune di Cislago.

Il progetto legato alla sicurezza stradale è stato approvato da Palazzo Lombardia insieme ad altri in tutta la Regione.

Il contributo, un co-finanziamento al 50% per opere sull’infrastruttura viaria, sarà utilizzato per il completamento della rotatoria su viale dello Sport. L’intervento in totale ha un costo stimato di 120 mila euro.