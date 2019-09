Ricettazione e tentato furto, denunciato ventottenne

Un operaio di 28 anni è stato denunciato ieri sera dai carabinieri di Varese per i reati di tentato furto, ricettazione e porto abusivo di oggetti atti allo scasso.

È stato grazie all’attenzione dei militari di pattuglia che è stato possibile fermare l’uomo, notato di soppiatto a Varese in via dei Mille a tarda ora mentre saliva in auto.

I militari l’hanno fermato e controllato. L’auto è risultata rubata. E a bordo i carabinieri hanno trovato monili d’argento di cui il giovane non è stato in grado di giustificare la provenienza.

Il valore degli oggetti è in via di quantificazione.

L’uomo, pregiudicato per reati specifici è stato dunque denunciato e piede libero e gli arnesi da scasso sequestrati.