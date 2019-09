Robur et Fides ed Handicap Sport, alleanza per promuovere i canestri

Terminato il lungo sodalizio con la Pallacanestro Varese, la Handicap Sport di basket in carrozzina ha trovato un nuovo e prestigioso partner sul parquet per una promozione congiunta delle attività sportive. Si tratta della Robur et Fides, la storica polisportiva di via Marzorati che a livello cestistico milita nella Serie B maschile e che quest’anno, complice anche l’ingaggio di diversi importanti giocatori locali, vuole richiamare al Campus un numero sempre maggiore di tifosi.

I dirigenti delle due realtà si sono incontrati nei giorni scorsi e, con la riunione “definitiva” tenutasi oggi (mercoledì 4 settembre) hanno stretto un accordo di collaborazione «finalizzato – si legge nel comunicato – alla promozione e divulgazione delle proprie attività sportive e sociali su tutto il territorio varesino».

Robur ed Handicap Sport (quest’anno sponsorizzata Amca: la formazione parteciperà alla Serie B in carrozzina dopo la sfortunata retrocessione della scorsa primavera) lavoreranno insieme per l’organizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni varie coinvolgendo anche i giocatori delle due squadre. L’esordio della nuova collaborazione avverrà durante la giornata finale (sabato 21 settembre) del “Memorial Biganzoli”, il quadrangolare precampionato organizzato dai gialloblu al Centro Campus. In quella cornice infatti avverrà la presentazione della nuova formazione della Amca che si sta preparando alla prossima stagione agonistica.