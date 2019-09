Rotonda del Tribunale, arrivano 200 mila euro dalla Regione.

I fondi sono compresi tra i finanziamenti erogati per la sicurezza stradale da Palazzo Lombardia a numerosi comuni.

«Da anni si parla della famosa rotonda del Tribunale e, ad aprile, in consiglio comunale, mi è stato chiesto di realizzarla subito, entro 60 giorni – commenta il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli -. Come sapete, non ritenevo fosse il momento giusto, per priorità e coperture economiche. L’attesa mi ha dato ragione! Grazie al contributo di Regione Lombardia avremo 200.000 euro in meno da spendere come Comune e possiamo finalmente dare il via al tanto atteso progetto».

Il costo complessivo dell’opera ammonta a 700 mila euro.