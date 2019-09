Rotonda tra viale Ticino e via Vittorio Veneto, arrivano i soldi dalla Regione

Mentre parte il progetto definitivo per la rotonda all’ingresso di Tornavento, a Lonate Pozzolo già si pensa a una seconda opera.

O meglio: ci si pensava anche prima, ma ora arriva un co-finanziamento da Regione Lombardia (100mila euro) e il progetto diventa un po’ più concreto. Si tratta della rotatoria all‘incrocio tra via Vittorio Veneto e viale Ticino, la strada che da Busto Arsizio porta al Ponte di Oleggio.

«Il bando prevedeva una partecipazione della Regione fino a 100mila euro e prevedeva espressamente che gli interventi fossero previsti su strade ad alta incidentalità» spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca Perencin.

Il dossier presentato da Lonate era accompagnato appunto dalla relazione tecnica della Polizia Locale, che individuava le priorità. E tra queste, appunto, c’è la rotonda tra la “tangenziale” del paese (venendo da Ferno-Gallarate) e l’asse della Statale 527, Busto Arsizio-Ponte di Oleggio. Per intenderci: l’incrocio di fronte alla grande fabbrica della Grassi.

Quanto agli altri interventi, si parla di incroci “rialzati” da realizzare sull’asse della via Silvio Pellico, «dove ci sono stati incidenti anche gravi». L’asse attraversa la periferia residenziale del paese e comprende diversi incroci con altre strade di transito, come via Santa Caterina, via Matteotti, via Giovanni XXIII.

Complessivamente le opere hanno un valore di 375mila euro, «che avevamo già inserito nel Piano opere pubbliche». Di questi 375mila euro, appunto, 100mila saranno garantiti da Regione Lombardia, il resto sarà a carico del Comune.