Ruba 35mila euro di materiale da un cantiere, il vicino avverte la polizia

Un furto in cantiere sventato grazie al pronto intervento di un vicino che ha avvisato il commissariato.

È successo verso le tre del mattino di domenica 1 settembre quando la centrale operativa del commissariato della polizia di Stato di Gallarate è stata allertata da un cittadino che, dalla finestra della sua abitazione, stava assistendo, in diretta, ad un furto in una casa in costruzione, proprio di fronte alla sua.

L’uomo ha raccontato al telefono di due uomini che, furtivamente, stavano caricando un’autovettura scura con del materiale preso da quel cantiere. Uno dei due faceva la spola tra il cantiere e l’autovettura, mentre l’altro si occupava di sistemare il carico a bordo.

All’arrivo della pattuglia, un’auto scura le svoltava davanti e continuando la sua corsa, ignorava un semaforo rosso. Così è iniziato un inseguimento terminato dopo pochi chilometri. A bordo dell’auto c’era soltanto un uomo, un cittadino albanese di trentaquattro anni, che è stato immediatamente sottoposto a perquisizione togliendo ogni dubbio agli agenti: è stato lui a commettere il furto.

All’interno dell’auto, infatti, è stato recuperato un grandissimo quantitativo di materiale professionale da cantiere del valore complessivo superiore ai 35mila euro.

Il trentaquattrenne di origine albanese è stato tratto in arresto e, su disposizione del pubblico ministero Flavia Salvatore, posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo svoltosi lunedì che ha stabilito la condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione. Il materiale sequestrato è stato restituito al legittimo proprietario.