Tra Sacro e Profano la rassegna d’arte “Sogno d’Estate” al Camponovo

Proseguono con successo la serie di esposizioni d’arte, collettive e personali, alla Location Camponovo del Sacro Monte di Varese nell’ambito della rassegna d’arte “Sogno d’estate 2019” a cura dell’associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese.

Giovedì 5 settembre alle ore 18,00 saranno inaugurate le mostre personali delle artiste Ana Elena Sasu e Valeria Giacomini le cui opere saranno esposte nelle due sale maggiori.

Valeria Giacomini, diplomata in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1995, qualificata artista nella realizzazione di Trompe l’oeil, espone una serie di pitture dedicate a una tematica d’attualità nel contesto ambientale, contrapponendo a immagini di rifiuti abbandonati nei boschi una visuale ambientalmente edificante.

Ana Elena Sasu, con maestria non comune, ripropone dipinti di icone in espressione moderna senza tradire le peculiarità principali che tali immagini debbano conservare nel contesto religioso, se non altro per dar seguito ad una tradizione tramandata nei secoli.

Le altre sale della location ospiteranno opere riguardanti la tematica “Arte e Collezionismo”; collettiva dei liberi artisti dell’associazione che rilanciano tale rassegna che ha esordito nel 2014. Ogni artista esporrà due opere del formato di cm. 25×25 con lo scopo di diffondere il messaggio di come l’arte contemporanea stia progredendo e proprio attraverso l’osservazione delle opere che saranno esposte si potranno osservare le tendenze evolutive di ogni singolo artista.

Alla collettiva “Arte e Collezionismo” espongono gli artisti: Barioni Gabriella – Barisi Maria Teresa – Bernasconi Anna – Bongiorni Giorgio – Buda Francesco – Caldiron Alfredo – Cassani Luigi – Ceruti Alessio – Cicoli Piero – Cornacchia Irene – Corti Emilio – Dubini Anna – Galati Sara – Garzonio Daniele – Giacomini Valeria – La Rosa Giovanni – Luini Lorenzo – Maggi Giuseppe – Moroni Serena – Pagani Ferdinando – Patarini Simone – Piazza Antonio – Sandroni Luigi – Saporiti Marco – Sardella Sandro – Sasu Ana Elena – Schiavo Marcello – Vanzini Armando.

Le mostre si potranno visitare a partire da giovedì 5 settembre a domenica 29 settembre 2019.

Luogo d’esposizione: Location Camponovo – Sacro Monte di Varese

Ingresso libero a tutte le mostre nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 14,00 alle 19,00.

Sabato, domenica e festivi dalle 10,00 alle 19,00.