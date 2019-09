Sagra del gorgonzola e Roktoberfest: musica, intrattenimento e tradizioni rivisitate

Sette serate da non perdere: la ProLoco Caronno Pertusella veste a festa il paese, organizzando due eventi che richiamano la tradizione culinaria nostrana e il celebre evento che ogni anno ad ottobre, per una settimana, trasforma Monaco di Baviera nella patria dei fiumi di birra.

Il 27 settembre parte la sagra del gorgonzola: un connubio unico tra specialità a base di zola ed intrattenimento, con musica dal vivo, karaoke, serate a tema jazz e blues e tributi a colossi della cultura musicale italiana, come Mina e Adriano Celentano.

La sagra prevede sei diverse serate, nei giorni 27, 28 e 29 settembre e 4, 5, e 6 ottobre. Il parco della resistenza ospiterà l’evento, che avrà luogo nelle serate indicate, sempre a partire dalle ore 19. Il 12 ottobre invece, l’Oktoberfest arriva a Caronno Pertusella a ritmo di rock’n’roll, con il “Roktoberfest”. Una serata di divertimento sfrenato, condita dalla musica rock di gruppi punk di diversa provenienza, come gli “Zombies No” direttamente da Parigi, street food, cibo vegano e soprattutto tanta birra, vera protagonista dell’evento. L’appuntamento è a partire dalle ore 17, per proseguire fino a tarda sera.