A San Vittore arriva la festa dell’oratorio (E il mitico torneo di Paletto)

Arriva alla fase più calda del Torneo di Paletto di San Vittore che, a settembre, infiamma il centro di Varese da ormai 12 anni.

Le sfide di calcetto a 4 cercando di colpire il palo che regge il canestro sono una tradizione singolare e storica del campo da basket di via S. Francesco D’Assisi.

Dal 20 al 22 settembre per l’appuntamento, patrocinato dal Comune di Varese, si disputeranno, dalle 19.30 alle 23, i match delle squadre coinvolte, mentre il pubblico potrà tifare gli atleti preferiti, assaggiando il menù dello stand gastronomico aperto tutte le sere del weekend dalle 19.30.

A salamelle, tomini, patatine e anelli di cipolla si aggiungeranno sabato 21 le crèpes di Zia Vala e domenica 22 i pizzoccheri (su prenotazione al 334 3788035).

“Il Cervellone” sarà protagonista della serata di venerdì 20 (evento gratuito su prenotazione 334/3788035): squadre di appassionati di Trivial, esperti di cultura generale e amanti dei quizshow televisivi potranno dedicarsi al gioco multimediale che, attraverso l’utilizzo di moderne pulsantiere elettroniche senza fili, ripropone le stesse emozioni vissute dai concorrenti TV.

Sabato 21 proseguiranno le acrobazie dei calciatori, griglie e friggitrici saranno in funzione, il calcio balilla sarà a disposizione di tutti e i più piccoli potranno giocare tra scivolo e altalene.

Il 22 settembre sarà una intera giornata di celebrativa col Torneo che si fonde con la Festa dell’Oratorio.

«A settembre con l’inizio del nuovo anno riprendiamo il cammino con forza e entusiasmo – spiega don Matteo Missora, responsabile della pastorale giovanile della Comunità Sant’Antonio abate delle parrocchie Basilica, Bosto, Brunella e Casbeno – “Fai parte di una squadra, sei atteso e apprezzato. Non perdere l’occasione per essere dei nostri” è l’invito molto diretto che arriva a bambini e ragazzi dal testo dell’Arcivescovo per la festa di apertura degli oratori. E proprio come nello sport ci sono ragazzi più grandi e adulti che si spendono a pieno per accompagnarli, perché “credono che l’oratorio e la proposta educativa cristiana abbiano delle risorse straordinarie”. Il messaggio è chiaro “C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti incoraggia: ora corri!”».

Domenica 22, alle 10, sarà celebrata la messa nella Basilica di San Vittore martire con la Professione di Fede dei ragazzi di prima Superiore; a seguire aperitivo preparato dai giovani e giovanissimi coinvolti.

La chiesa di sant’Antonio abate alla Motta – quella del Falò – non avrà più segreti per chi parteciperà alla visita guidata gratuita prevista per le 15.

I più piccoli e i ragazzi, invece, troveranno ad accoglierli in oratorio il gonfiabile, giochi organizzati e intrattenimento a cura delle Compagnie teatrali di San Vittore, Effetti Collaterali e Pazzi Teatranti.

Durante il Vespro delle 18 e il momento di raccoglimento sarà recitata la preghiera per i parrocchiani defunti.

Alle 19 s’accenderanno i fornelli dello stand gastronomico e i riflettori sul l’atto conclusivo del Torneo.



Semifinale e finale saranno disputate a partire dalle 19.45 e a seguire, intorno alle 22.30, alla presenza del sindaco di Varese, Davide Galimberti; del Presidente del CSI Varese, Redento Colletto e di don Matteo Missora saranno premiati: il capo cannoniere e le prime 3 squadre classificate (alle quali vanno, dal primo al terzo premio, una cena al “C’era Una Volta Ristò”, una cena al Ristorante Pizzeria “Il Veliero”, e un aperitivo al bar “Epicuro”).