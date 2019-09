Sapori e tradizioni del territorio, il mercatino è a Villa Della Porta Bozzolo

Un appuntamento dedicato alla scoperta dei sapori e delle antiche tradizioni. È in programma per domenica 29 settembre, dalle 10 alle 18, a Villa Della Porta Bozzolo dove si terrà la mostra-mercato “Il mercato della terra”, dedicato alla Formaggella del Luinese e agli altri prodotti del territorio.

Per tutta la giornata infatti, sono in programma degustazioni, incontri e percorsi di scoperta per grandi e piccini tra il parco e gli interni della villa del cinquecento. In particolare si potranno acquistare formaggi e salumi, vini, pane, pesche limonate, miele, birra, caramelle, marmellate, farine e tanto altro.

Per i bambini, è in programma il laboratorio “Come nasce e si produce il formaggio” mentre per i visitatori di ogni età potranno partecipare a visite guidate alla scoperta della storia agricola e dei possedimenti terreni della villa, oltre alla sua affascinante storia. La dimora di campagna del cinquecento e sontuosa residenza estiva nel Settecento, è custode dei ricordi una ricca famiglia lombarda, tra saloni affrescati in stile rococò e uno scenografico e monumentale giardino all’italiana.

La giornata avrà inizio alle 10, fino alle 18. Il biglietto di ingresso:

Iscitto FAI: € 4.00

Intero: 10.00

Ridotto (6-18 anni): € 5.00

Famiglia: € 25.00

Residente nel comune: € 5.00