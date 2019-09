Saronno, arriva la 15^ edizione del Fotofestival

Nella città di Saronno, dal 21 al 29 settembre 2019 si terrà la quindicesima edizione della manifestazione fotografica Saronno Fotofestival, organizzata dal Gruppo Fotoamatori Saronnesi, con il patrocinio del Comune di Saronno.

L’inaugurazione della manifestazione avrà luogo sabato 21 settembre alle ore 15.30, presso Villa Gianetti – Sala del Bovindo, via Roma 20, con ingresso libero. A seguire rinfresco.

In programma diverse mostre fotografiche in varie sedi in città.

. IL CUORE DEL MEDITERRANEO

Autori vari Gfas Curatore Stefano Natrella

CASA MORANDI – SALA NEVERA, VIALE SANTUARIO 2

L’obiettivo di questa esposizione collettiva dei soci del Gruppo, si focalizza sulla volontà di celebrare l’ineguagliabile qualità della poesia italiana, un settore letterario che vanta diversi premi Nobel tra le fila dei suoi componenti.

Attraverso le descrizioni di quei poeti che sono riusciti a caratterizzare la ricchezza e le diversità uniche del nostro territorio ed in sinergia con il linguaggio fotografico, questo lavoro offre anche una splendida occasione per celebrare i 200 anni trascorsi dalla composizione della poesia ”L’Infinito” di Giacomo Leopardi.

Tutto il percorso fotografico della mostra altro non è che un omaggio all’altissimo senso ultimo di questa poesia: il tentativo di raggiungere il regno dell’immaginazione attraverso un atto visivo che nasce dalla percezione dei sensi e che, nel nostro caso, si sforza di concretizzarsi attraverso l’immagine fotografica.

. TORNARE

Mariagrazia Beruffi VILLA GIANETTI – SALA DEL BOVINDO, VIA ROMA 20

. LA MIA LISBONA

Giovanni Signora

CENTRO STUDI E MUSEO DELL’ILLUSTRAZIONE, VIA CADUTI DELLA LIBERAZIONE 25 (CORTILE INTERNO)

. DANCING IN THE WIND

Elena Barsottelli

CENTRO RECUPERO ARTI E MESTIERI, VIA RAMAZZOTTI ANG. VIA MONTI 8

Orari mostre:

SAB. 21/9 17 – 19

DOM. 22/9 10 – 12.30 / 15 – 19

VEN. 27/9 16 – 19

SAB. 28/9 10 – 12.30 / 15 – 19

DOM. 29/9 10 – 12.30 / 15 – 19

EVENTI IN PROGRAMMA:

INCONTRI

Mariagrazia Beruffi (fotografa), sabato 21 settembre alle ore 17.30, presso Villa Gianetti – Sala del Bovindo, via Roma 20, ingresso libero.

Autori mostra collettiva “Il cuore del mediterraneo”, domenica 22 settembre ore 16.00, presso Casa Morandi – Sala Nevera, viale Santuario 2, ingresso libero.

CONFERENZA

“Il racconto sussurrato dalle immagini”, a cura di Stefano Natrella (docente esterno presso l’Accademia di Brera – Milano), venerdì 27 settembre alle ore 20.30, presso Villa Gianetti – Sala del Bovindo, via Roma 20, ingresso libero.

PRESENTAZIONE LIBRO

“Dai tuoi occhi solamente”, di Francesca Diotallevi, Neri Pozza Editore, moderatore Gerardo Bonomo, sabato 28 settembre alle ore 17.00, presso Villa Gianetti – Sala del Bovindo, via Roma 20, ingresso libero.

Per l’occasione la scrittrice firmerà le copie del suo libro.

Il romanzo prende spunto dalla vita della fotografa statunitense Vivian Maier, rielabora la vicenda e ne riscrive la storia nel contesto della New York degli anni Cinquanta.

GRUPPO FOTOAMATORI SARONNESI

www.gfasaronno.it http://www.gfasaronno.it/index.php/attivita/saronno-fotofestival-2019

info@gfasaronno.it