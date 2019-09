Saronno sempre più sostenibile: arriva l’E-District Mobility Festival

Rispetto per l’ambiente, spostamenti ecologici ed energie rinnovabili: sono questi i temi cardine del “Saronno E-District Mobility Festival” lanciato da Saronno Servizi S.P.A, il cui convegno di apertura si terrà il prossimo venerdì 4 ottobre alle ore 10, a Villa Gianetti con ospiti istituzionali (è annunciata la presenza nel pomeriggio anche di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia), amministratori locali, scienziati ed esperti del settore.

L’incontro darà il via a una serie di iniziative finalizzate a trasmettere sul territorio locale e provinciale la sensibilità ecologica di cui E-District, nuovo contenitore per l’innovazione tecnologica lanciato dalla Saronno Servizi, è promotore.

Il progetto, presentato dal sindaco di Saronno Alessandro Fagioli, dal direttore di Saronno Servizi Spa Giordano Romano e dall’amministratore unico di Saronno Servizi SSD Katia Mantovani, prevede incontri e manifestazioni aperte al pubblico, che si svolgeranno dal 4 all’8 ottobre, con culmine la Tre Valli Varesine che partirà proprio dalla città degli amaretti e sarà seguita da auto elettriche per la prima volta in assoluto per una corsa ciclistica: l’obiettivo è quello di stimolare il dibattito sulla sostenibilità ambientale, evitando insegnamenti “da cattedra” e favorendo un confronto più costruttivo e partecipativo per tutti i cittadini.

Tra gli eventi in programma vi sono infatti anche laboratori e visite didattiche pensate per gli studenti delle scuole medie e dei licei presenti sul territorio. Il progetto si propone di coniugare i valori della green economy con quelli dello sport: un connubio che si concretizzerà in occasione della 99^ edizione della “Tre Valli Varesine”, con la gara finale del Trittico ciclistico della Regione Lombardia che partirà alle ore 11 di martedì 8 ottobre, nella sua prima edizione green. Un prestigioso evento sportivo che avrà la partecipazione di ciclisti provenienti da 61 Paesi differenti, che tocca l’ambito del cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico e che si unisce all’impegno della città di Saronno per la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, un aspetto che il ciclismo come sport ha sempre sostenuto. La Tre Valli sarà quindi in questo senso uno stimolo per amministratori e responsabili degli enti partecipanti.

Il lato sportivo del progetto vedrà infine la partecipazione di testimonial del nostro territorio come Annamaria Mazzetti, campionessa italiana di Triathlon, e Chiara Franza, plurimedagliata agli ultimi europei di nuoto paralimpici.

La prima edizione del Mobility Festival è patrocinata da Città di Saronno, Provincia di Varese e Regione Lombardia. Saranno undici i responsabili dei Comuni del saronnese coinvolti, uniti per la costruzione di distretti sostenibili, attraverso un rinnovamento delle infrastrutture e delle reti urbane.