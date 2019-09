Scegliere un frigorifero piccolo: cosa verificare con attenzione

Anche se negli ultimi anni impazza la moda dei frigoriferi di grandi dimensioni, ci sono anche coloro che preferiscono questo elettrodomestico piccolo, con una singola porta e lo spazio necessario a conservare il cibo per un giorno. Anche se tale elettrodomestico si utilizza per una casa di vacanza conviene avere a disposizione il frigorifero piccolo migliore, mantenendo quindi la sua peculiarità essenziale ma sfruttando al meglio lo spazio disponibile.

Le caratteristiche di un buon frigorifero

Indipendentemente dalle dimensioni occupate un buon frigorifero deve avere la massima capienza possibile all’interno. In questo modo non occupa uno spazio eccessivo rispetto a quello che ci offre all’interno. In commercio esistono frigoriferi di qualità medio bassa dalle dimensioni varie, che però presentano materiali mediocri che costringono a costruire porte e pannelli laterali decisamente molto spessi. Il risultato è una dimensione esterna importante, con poco spazio all’interno. Oltre a questo si deve considerare anche il consumo energetico, anche se per un frigorifero piccolo si tratta chiaramente di una spesa annua molto inferiore rispetto a quella per frigoriferi imponenti e a più porte, con freezer annesso.

Scegliere il prodotto migliore

La scelta di un frigorifero piccolo dipende anche dal luogo in cui si desidera installare questo elettrodomestico. C’è chi lo utilizza per la casa al mare, chi invece lo posiziona in ufficio o in un monolocale, dove lo spazio disponibile è necessariamente ristretto. In ognuna di queste situazioni ci sono frigoriferi di taglie diverse, alcuni che si nascondo comodamente all’interno dei mobili della cucina, altri perfetti per lo spazio al di sotto della scrivania. L’importante è che si abbia a disposizione tutto lo spazio necessario; conviene quindi armarsi di misure dell’ambiente in cui posizionare il frigorifero, per poter scegliere il modello con le dimensioni massime possibili, che consentirà di avere tutti i ripiani necessari per l’utilizzo quotidiana. Considerando comunque che in ufficio è più che sufficiente un frigorifero cosiddetto “da tavolo”, quindi con le dimensioni di una lavatrice; per la casa al mare invece potrebbe essere più indicato un elettrodomestico più capiente, con anche un piccolo spazio freezer.

Frigorifero a una o due porte

Qui viene la questione fondamentale, se scegliere un frigorifero piccolo con una o due porte. Nel primo caso si ha la massima efficienza energetica, senza però uno spazio a bassa temperatura, perfetto per conservare, ad esempio, dei gelati o per raffreddare in fretta le bibite. Il frigorifero a due porte offre tutto questo, ma con un’efficienza decisamente più bassa. La presenza del freezer è poi correlata anche all’utilizzo che si fa del frigorifero, molte persone non lo utilizzano neppure in ampie cucine, dive possiedono grandi frigoriferi con due enormi porte. Ognuno ha le proprie abitudini, il freezer consente di conservare gli alimenti più a lungo, si pensi ad esempio alla carne o al pesce che nel frigorifero resistono per 2-3 giorni, mentre in freezer si possono conservare anche fino a 2-3 mesi, se opportunamente confezionati. Sotto questo punto di vista non c’è una scelta migliore di un’altra, dipende dalle abitudini e dalle esigenze del singolo.