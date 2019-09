Da Schubert a Debussy: la pianista Anna Bottani in concerto all’Accademia

(foto di Alberto Ferrante)

Un bel concerto per pianoforte è in programma domenica 29 settembre, alle 17, all’Accademia musicale di Porto Ceresio, in via Mazzini 29 .

La pianista Anna Bottani proporrà brani di Schubert, Schumann, Frank e Debussy.

Qui il programma del concerto

Anna Bottani, comasca, ha 23 anni ma già una lunga esperienza di concerti e concorsi musicali.

Diplomata al Conservatorio di Como con il M° Alessandro de Curtis ha partecipato al “Festival Debussy”, “Festival – Il pianoforte di Vienna”, “I bemolli sono blu” e nel 2016 si è esibita per la stagione musicale del Teatro Sociale di Como e a “Pianocity” a Milano.

Ha vinto diversi premi in concorsi nazionali ed internazionali e nel 2018 ha fondato l’associazione “Gino Marinuzzi jr.” di cui è presidente e direttore artistico.

Il concerto è, come sempre, ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti.