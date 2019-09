Seat Busto Motor Company: porte aperte alla scoperta di SEAT Ateca

Sabato 21 e domenica 22 settembre, Seat Busto Motor Company promuove l’iniziativa porte aperte, occasione perfetta per scoprire SEAT Ateca in allestimento Business da euro 169 al mese.

SEAT Ateca. Vivi la tua città.

Stilosa, sicura e tecnologica: le prestazioni di SEAT Ateca incontrano le tue grandi ambizioni.

Il suv medio, ideale per la città; Ateca sa essere elegante, spaziosa, confortevole ma anche molto dinamica.

Solo questo mese:

“SEAT® Ateca è tua da 169€ al mese con solo 5.000 euro di anticipo.

TAN 3,99%- TAEG 4,90%. Diesel o benzina.

E tutti gli optional sulle auto in pronta consegna sono in omaggio “

Con navigatore da 8”, fari Full LED, Front e Lane Assist e telecamera posteriore è più facile far diventare ogni giorno il tuo giorno migliore.

Guarda il mondo dai grandi spazi di SEAT Ateca all’insegna della comodità e dell’ergonomicità per tutti gli spostamenti!

“Ogni giorno è un Grande Giorno”, vivilo a bordo di SEAT ATECA.

E’ possibile prenotare il proprio Test Drive al seguente link: https://bit.ly/2K6Scd5

Da Busto Motor Company puoi anche scegliere tra oltre 100 vetture del parco auto usato – aziendale – KM zero, oltre ad usufruire dell’assistenza per vetture di ogni marca. Soluzioni dedicate ad aziende e partite iva, con iniziative “per il tuo business”, anche in formula noleggio.

Busto Motor Company si trova ad Olgiate Olona in via Busto Fagnano (di fronte alla Giardineria)

Sito internet | Facebook | Instagram