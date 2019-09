Una serata con gli sporteristi lombardi a favore della cooperativa La Ruota

Domenica 8 settembre il birrificio Mopps di Saronno (via Padre Giuliani) ospiterà un evento di beneficenza a favore della cooperativa sociale La Ruota di Parabiago. Organizzata dal gruppo facebook Sporteristi lombardi la SL Night è dedicata agli appasionati di Harley Davidson e di tutta la cultura che gira intorno allo storico marchio di motociclette americano. A partire dalle 17 il parcheggio del locale si riempirà di Harley mentre dalle 19 sarà possibile gustare un aperitivo. Alle 21 la musica salirà in cattedra con la band rock No Way Out. Appuntamento da non perdere. Ingresso gratuito.