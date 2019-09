Serate in jazz al Circolo Famigliare Galileo Vercesi

E’ ormai dato riconosciuto che la musica sia uno strumento fondamentale per stabilire e arricchire

conoscenza, capacità critica e relazioni tra persone e tra comunità. In quest’ottica il Circolo Famigliare Galileo Vercesi di Canegrate, Via Mameli 2, propone, nell’ambito di un percorso di riqualificazione e valorizzazione della cooperativa come luogo di crescita culturale e sociale oltre che di utilizzo attivo del tempo libero, una prima rassegna musicale di qualità, di generi diversi che sappia attrarre persone con interessi vari.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Canegrate, denominata “Galileo’s Friday Music”, si articola in quattro gruppi di quattro proposte ciascuno: “Galileo’s Jazz”, “Galileo’s Blues”, “Galileo’s Tribute” e “”Galileo’s Folk”. Gli artisti sono non solo di fama locale, alcuni vantano collaborazioni ed esibizioni di carattere internazionale. La Rassegna si svolgerà dal 4 Ottobre al 20 Dicembre 2019 ed è ad ingresso libero. Ecco l’elenco delle serate previste:

Venerdi 4 Ottobre: “Galileo’s Tribute”: I CIULANDARI – VAN DE SFROOS TRIBUTE

Venerdi 11 Ottobre: “Galileo’s Jazz”: GIOVANNI MONTEFORTE JAZZ TRIO

Venerdi 18 Ottobre: “Galileo’s Blues”: JOE VALERIANO BLUES BAND

Venerdi 25 Ottobre: “Galileo’s Folk”: IL BANDARONE – IRISH SONGS

Venerdi 1 Novembre: “Galileo’s Jazz”: LA BOSSA NOVA DI FRANCESCA DI LEONE & GUIDO

DI LEONE. In collaborazione con “JAZZaltro” e “Abeatrecords”.

Venerdi 8 Novembre: “Galileo’s Tribute”: AKRUSTICA – CANZONE D’AUTORE TRIBUTE

Venerdi 15 Novembre: “Galileo’s Blues”: GREENWOOD BAND – IL BLUES D’ANNATA

Venerdi 22 Novembre: “Galileo’s Folk”: CIAPA NO’ – FOLK LOMBARDO E OLTRE

Venerdi 29 Novembre: “Galileo’s Tribute”: TWO MAN BAND – HITS ROCK

Venerdi 6 Dicembre: “Galileo’s Jazz”: PATCHWORK STYLE BIG BAND – DALLO SWING AL

FUNKY

Venerdi 13 Dicembre: “Galileo’s Blues”: SCHIAMAZZI NOTTURNI – ANNI 60’ TRIBUTE

Venerdi 20 Dicembre: “Galileo’s Folk”: da definire

Per info e prenotazioni: 0331 113 04 31 – facebook.com/circologalileovercesi