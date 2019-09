Si chiude tra arte e ambiente l’edizione 2019 del Premio Pontemagico

(Foto di Luca Leone)

Si chiude domani, domenica 29 settembre, l’edizione 2019 del Premio Pontemagico, la manifestazione che da aprile a settembre ha animato con iniziative artistiche, musicali e culturali i due paesi “gemelli” uniti e divisi dal Tresa: Lavena Ponte Tresa e la Ponte Tresa ticinese.

Domani pomeriggio, alle 16.30 in località Chioso (sul lungolago, dopo il campeggio) la premiazione dei tre concorsi in cui è stato articolato il premio: il concorso letterario, quello di arte ambientale e il concorso “Un selfie sul Ceresio” grazie al progetto artistico “Art of the heart” dell’artista Marco Sommaruga (nella foto la cornice a cuore sul lago creata per il concorso).

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà alla Sala Polivalente di via Colombo.

«Il Premio Pontemagico nasce come concorso letterario nel 2003 per iniziativa dell’Amministrazione comunale di Lavena Ponte Tresa, per dare un valore intrinseco a un ponte destinato a unire due Paesi, in quanto motore magico di ricerca di conoscenza, di speranza e di amicizia – spiegano gli organizzatori – Il Premio, creato per promuovere la cultura e per sensibilizzare i giovani alla lettura, ha avuto un grande successo in termini di partecipazione, coinvolgendo finora più di 2000 scrittori provenienti da tutte le regioni d’Italia e da Paesi esteri come la Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Malta, Gran Bretagna e Australia».

A partire dall’edizione 2018 l’Amministrazione comunale di Lavena Ponte Tresa con l’assessore alla cultura Valentina Boniotto ha deciso di estendere il Premio anche ad altre forme artistiche, istituendo una manifestazione internazionale d’arte con i tre concorsi: quello letterario, un concorso canoro e un concorso di arte ambientale, anche con l’obiettivo di far nascere un “sentiero dell’arte” che farà conoscere i luoghi più belli del paese attraverso opere d’arte posizionate sul percorso.