Sole e tante piantine per l’inaugurazione del nuovo orto della Sacco

Buona la prima! Una bella giornata di sole ha aiutato l’inaugurazione del nuovo orto scolastico alla scuola “Sacco” di via Brunico dove, nella mattinata di oggi giovedì 26 settembre, i giovani allievi dell’Istituto Comprensivo 1 hanno piantumato ortaggi e piante aromatiche con l’aiuto degli esperti di Coldiretti.

Si tratta del “via” ufficiale alle iniziative didattiche di Coldiretti per il nuovo anno scolastico in cui saranno coinvolte alcune aziende locali e in particolare le imprenditrici di Coldiretti Donne Impresa.

“Nei giorni scorsi abbiamo incontrato gli insegnanti e fatto un sopralluogo insieme a Francesco Calmi, orticoltore ed ex professore in pensione, per programmare le varie attività con tutti i loro ragazzi – spiega Luana Tosarello, presidente provinciale di Coldiretti donne impresa – Due “nonni volenterosi” hanno provveduto nei giorni scorsi ad arare il terreno in modo da consentire oggi la piantumazione di ortaggi invernali insieme ai bambini della primaria.

L’orto accompagnerà gli studenti per tutto l’anno scolastico e sarà affiancato da una piccola serra, curata dai ragazzi della media Salvemini – sempre in via Brunico – all’interno della quale verranno piantati cavoli e altre verdure. Mentre un’aiuola di aromatiche sarà curata dai piccolissimi della scuola dell’infanzia Collodi, sempre del IC Varese 1.

Lunedì 30 la Tosarello entrerà nelle classi della Sacco per spiegare ai bambini le varie fasi delle lavorazioni in campagna e la stagionalità dei prodotti, prima di un’esperienza pratica con la piantumazione di un fiore: ogni studente potrà curare personalmente la crescita di violette, tulipani o giacinti.

Nel corso dell’anno ci saranno poi ripetute uscite all’AgriMercato di Campagna Amica, in modo che gli alunni possano “toccare sul campo” la stagionalità dei prodotti agricoli a filiera corta.

“Un progetto cui teniamo moltissimo, perchè ci rivolgiamo ai consumatori e ai cittadini di domani” sottolinea Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese. “Siamo certi che a questa esperienza, come già lo scorso anno, se ne aggiungeranno molte altre nelle scuole del comprensorio prealpino. Coldiretti è pronta a dare il proprio contributo di pratica, esperienza e idee: riteniamo infatti fondamentale l’approccio didattico delle nuove generazioni con l’agricoltura: siamo altresì pronti, anche quest’anno, ad accogliere i giovani studenti nelle nostre imprese agricole, in modo che possano vivere l’esperienza diretta della campagna e dell’attività rurale”.