Soyalism: gli incendi in Amazzonia iniziano sulla nostra tavola

Des, il Distretto di economia solidale di Varese e Rete Gas organizzano per questa sera sabato 21 settembre alle 21 al Castello dei Comboniani di Venegono Superiore (in via della Missione 12) la proiezione del film “Soyalism”, un documentario di Stefano Liberti ed Enrico Parenti.

Il film analizza il meccanismo delle coltivazioni intensive di soia in Amazzonia per arrivare a spiegare che la foresta brucia anche per produrre la carne che mangiamo. In un mondo sempre più sovrappopolato e in preda ai cambiamenti climatici, il controllo della produzione dei beni alimentari è diventato un enorme business per una manciata di poche gigantesche aziende.

Seguendo la filiera della produzione industriale della carne di maiale dalla Cina al Brasile e passando per Stati Uniti e Mozambico, il documentario descrive l’enorme concentrazione di potere nelle mani di queste aziende che sta mettendo fuori mercato centinaia di migliaia di piccoli produttori e trasformando in modo permanente interi paesi.

A partire dai mega allevamenti intensivi in Cina fino alla foresta amazzonica minacciata dalle coltivazioni di soia sviluppate per nutrire animali confinati in capannoni dall’altra parte del mondo, questo processo sta pregiudicando di equilibri sociali e ambientali del pianeta.

Seguirà incontro e dibattito con l’autore Stefano Liberti.