Sposi in villa 2019, tutto per il tuo matrimonio

Tante novità per la ventesima edizione di “Sposi in villa”, in programma domenica 6 ottobre dalle 14 alle 20, che dopo tanti anni si sposta a Villa Caproni di Vizzola Ticino (SS336 uscita Malpensa Terminal 1).

Dall’abito da sposa alla luna di miele, dalla musica ai fiori, senza dimenticare il catering, le foto, le bomboniere e molto altro: i futuri sposi potranno trovare una panoramica esclusiva di tutto ciò di cui hanno bisogno per il giorno più bello della loro vita.

Non una normale fiera di prodotti per il matrimonio, ma una selezione di fornitori (massimo tre per ogni categoria) per proporvi solo il meglio del mondo “wedding” della zona.

Nelle sale della villa saranno presenti più di 30 espositori con i loro servizi: abiti da sposa e sposo, accessori, allestimenti, animazione, autonoleggio, bomboniere, catering, drink truck, fiori, foto, fedi, location, musica, partecipazioni, ristorante, viaggi, wedding planner e altro ancora…

Nel pomeriggio Zamberletti catering offrirà ai futuri sposi una fetta di torta; dalle 18, aperitivo a cura del ristorante il Gallione (su prenotazione, chiamando il numero 347 9326672 o scrivendo a naturideab@gmail.com). Durante tutta la giornata sarà a disposizione un servizio drink truck vintage.

Una giornata in cui il matrimonio e gli sposi saranno gli assoluti protagonisti.

L’ingresso è libero e gratuito.

Ulteriori informazioni su www.sposiinvilla.it, sulla pagina Facebook oppure su Instagram.

Villa Caproni

Piazza San Giulio, Vizzola Ticino

Tel. 348 3125019 oppure 389 5805961