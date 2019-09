“Stupidità di un autore”: l’Itis Giulio Riva di Saronno torna con una nuova esibizione

Mercoledì 25 settembre alle ore 20.30, gli studenti dell’Istituto Tecnico Giulio Riva inscenano il loro nuovo lavoro collettivo.

“Stupidità di un autore” è il titolo dello spettacolo pensato e realizzato dai giovani del Gruppo MAD, acronimo di “Music Art and Department”, il laboratorio artistico interno ideato dalla scuola superiore oltre 10 anni fa: un progetto che, tramite il lavoro di gruppo, tratta e promuove tematiche ed aspetti legati al sociale e all’adolescenza, oltre allo scambio e alle esperienze interscolastiche.

Facendo del teatro e della musica i propri punti cardine come strumenti didattici, il gruppo MAD ha realizzato diverse esibizioni, comprese quelle di volontariato all’interno di strutture assistenziali. Coordinatrice del progetto è la professoressa Maria Assunta Romeo. L’ obiettivo perseguito dal collettivo è quello di dare spazio alla creatività e alle potenzialità individuali degli adolescenti, operando in gruppo e sviluppando progressivamente le responsabilità e le competenze fondamentali per un futuro inserimento nel mondo lavorativo. In attesa di nuove esibizioni, l’appuntamento per tutti è presso il “Giuditta Pasta”, storico teatro saronnese e cornice perfetta per valorizzare il progetto dell’istituto. Il biglietto, al costo di 3 euro, è acquistabile direttamente nella vicepresidenza della scuola e ritirabile la sera stessa dell’evento, presso la biglietteria del teatro.