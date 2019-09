Sui sentieri o in grotta: un settembre alla scoperta del Campo dei Fiori

Si avvia alla conclusione la quindicesima stagione turistica della Grotta Remeron, riaperta al pubblico nel maggio del 2004.

Questo mese, con “Settembre sottosopra”, sarà l’occasione per scoprire questo luogo speciale con una serie di escursioni nel Parco Campo dei Fiori tra Comerio e Barasso, con visita alla grotta.

Ogni sabato e domenica, a partire dal 7 settembre, si potrà effettuare un’escursione di tre ore che condurrà attraverso i sentieri 10 e 12 dai 530 metri di altitudine della Colonia Rossi ai 720 metri dell’imbocco della Grotta Remeron, per poi addentrarsi all’interno della cavità sino alla profondità di -50 metri dall’ingresso, provando, nel Grande Salone interno, l’esperienza del buio assoluto.

Sabato 7 settembre, alle 9.30, escursione speciale per i docenti che potranno provare gratuitamente l’uscita in modo da coinvolgere gli alunni nella prossima stagione.

Quella che si avvia a conclusione è stata una stagione particolarmente positiva per la valorizzazione di questo prezioso territorio, come spiegano gli organizzatori di “Settembre sottosopra” : “La sinergia tra Campo dei Fiori, Comune di Barasso e Comune di Comerio, sta permettendo la realizzazione di un piccolo polo turistico, con una struttura di partenza dotata di ristoro, servizi e ampi parcheggi, che si appresta a superare, nell’anno in corso, i 2000 visitatori complessivi affidati a dieci guide formate specificamente”.

Proprio per far fronte all’aumento di visitatori, l’Associazione ha pubblicato un bando per la ricerca di nuove guide: il corso è previsto a partire da dicembre, per candidarsi basta mandare una mail con il proprio cv a candidature@grottaremeron.it.

Le escursioni ordinarie invece hanno inizio dalla Colonia Marisa Rossi di Barasso, in via Al piano 3, la prenotazione è obbligatoria dal sito www.grottaremeron.com ; per informazioni potete consultare direttamente il sito internet o contattare il numero verde 800 090239.

Orari sabato: 15.00, 15.30

Orari domenica: 9.00, 10.00, 15.00, 15.30