“Sulle spalle di giganti”, storie di testimoni di (stra)ordinaria umanità

Dopo il bellissimo evento de I Cori da La Rocca di Eliot e la 10^ Edizione del Festival di musica classica “Spirto Gentil”, il Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate propone ora tre eventi volti a conoscere e guardare quei “giganti” da cui è oggi necessario farsi condurre per capire e vivere il travaglio del nostro tempo e che sono, in ogni epoca, solido e concreto punto di riferimento.

Nella confusione dell’oggi, quando ciò che vale al lunedì non è più vero al martedì, quando il linguaggio comune non riesce più a definire nulla con la necessaria chiarezza, e perciò domina l’equivoco, e vince chi grida più forte, e il tweet veicola giudizi sommari, emerge con urgenza il bisogno di solidi e concreti punti di riferimento, il cui dire e il cui fare durino più di una stagione.

Attorno a loro la strada da seguire si fa più evidente, semplice e percorribile da tutti. L’unico problema è che occorre riconoscere tali uomini e donne nel presente.

E’ sempre stato così, anche in epoche diverse e lontane dalla nostra, ma con problematiche che a tratti ricordano i travagli odierni. Pensiamo alla Milano di sant’Ambrogio, nell’imminenza della dissoluzione sociale e politica dell’Impero Romano, o alla Torino ottocentesca, dominata dalla massoneria anticlericale, alle prese con una industrializzazione senza regole, che non ha potuto impedire l’opera di grandi figure come don Bosco, Murialdo, Cafasso, Cottolengo, la marchesa Giulia di Barolo…

Proseguendo idealmente le suggestive provocazioni de i Cori da La Rocca di Eliot e volendo mantenere vivo il messaggio alla Città che il Centro Culturale Tommaso Moro ha voluto offrire a Gallarate con il bellissimo evento dello scorso 12 settembre, proponiamo tre eventi che aiutino a guardare e conoscere quei “giganti” da cui oggi è necessario farsi accompagnare per vivere il travaglio del nostro tempo.

Domenica 13 ottobre 2019 – dalle ore 8:00 alle ore 19:00

SANTA IMPRESA

GIORNATA A TORINO alla scoperta delle opere e delle testimonianze dei Santi Sociali (don Bosco, Murialdo, Cafasso, Cottolengo) che hanno lasciato un segno vivo ancora oggi nella città.

ISCRIZIONI entro il 6 ottobre via email a: chiara.eisel@gmail.com lasciando i riferimenti dei partecipanti. Quota di partecipazione: Euro 50,00 (comprensiva di viaggio in autobus Granturismo, offerta per ingressi, guide, pranzo)

Programma:

Ore 8:00: Ritrovo in Largo Buffoni (ingresso autostrada per Milano) e partenza in pullman per Torino. Ore 10:00: Incontro con i luoghi di don Bosco nel complesso del Valdocco, cuore della famiglia salesiana. A seguire presso il Palazzo della marchesa Giulia di Barolo, introduzione al tema del percorso a cura del prof. Paolo Gardino. Visita al palazzo con la guida del Segretario Generale dell’Opera Barolo.

Ore 13:00: Pranzo presso la Piazza dei Mestieri, fondazione a servizio della preparazione e dell’avviamento dei giovani al lavoro, nonché della prevenzione del disagio giovanile.

Ore 15:00: Introduzione alla Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo): visita e incontro con un fratello Cottolenghino.

Ore 19:00: Rientro previsto a Gallarate

Giovedì 17 ottobre 2019 – ore 21:00

GONFALONE E PASTORALE

Istituto Sacro Cuore – via Bonomi 4 – Gallarate

INCONTRO con Luca Frigerio, scrittore, giornalista e critico d’arte, curatore dei media della Diocesi di Milano.

Attraverso una carrellata di opere d’arte che nei secoli hanno rappresentato il patrono di Milano, la serata sarà occasione per una rivisitazione della figura complessa e sfaccettata di S. Ambrogio, vescovo e pastore, poeta e biblista, difensore dei poveri e degli oppressi, araldo della giustizia e della verità, protettore dei milanesi e santo universale.

Giovedì 31 ottobre 2019 – ore 19:30

OH, WHEN THE SAINTS!

Istituto Sacro Cuore – via Bonomi 4 – Gallarate

SERATA CONVIVIALE ALLA VIGILIA DI OGNISSANTI con cena all’insegna delle ricette amate da santi e beati.

Il ricavato andrà a sostegno dell’attività del Centro Culturale Tommaso Moro.

ISCRIZIONI entro il 23 ottobre via email a: chiara.eisel@gmail.com lasciando i riferimenti dei partecipanti.

Quota di partecipazione: adulti Euro 20,00; bambini Euro 5,00.

Gallarate, 28 settembre 2019

Centro Culturale Tommaso Moro – Vicolo del Prestino, 2 – 21013 Gallarate (VA)

cctmg@libero.it – www.cctmg.it