Superano (di molto) il limite di velocità: denuncia e multa salata per due motociclisti italiani

Viaggiavano a 109 km/h su una strada cantonale dove il limite di velocità è di soli 50 chilometri, ma sono incappati in una pattuglia che li ha fermati e puniti severamente.

E’ successo ieri a due motociclisti italiani. Attorno a mezzogiorno a Riva San Vitale, i due – di 59 e 53 anni, entrambi residenti in provincia di Milano – sono stati fermati dalla Polizia ticinese nell’ambito di un servizio di controllo della velocità.

I due centauri circolavano sulla strada cantonale in direzione di Brusino a una velocità di 109 chilometri orari dove vige il limite di 50 chilometri orari. Per loro, oltre ad una multa salatissima di alcune migliaia di franchi, è scattata la denuncia alla Magistratura per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Non solo: è stato loro intimato anche il divieto di circolazione in Svizzera.