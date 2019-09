Fa tappa a Baranzate #rideforjoy: iniziativa di solidarietà promossa da GSK

Ha toccato anche la sede di Baranzate di GSK Consumer Healthcare, nella giornata di domenica 15 settembre, #rideforjoy, corsa non competitiva che vede un gruppo di dipendenti GSK da tutto il mondo percorrere in bicicletta 500km in 5 giorni, unendo sotto un unico entusiasmante obiettivo tutte le sedi italiane dell’azienda, da Siena a Verona, passando da Baranzate.

Un’iniziativa partecipativa per sostenere Dynamo Camp attraverso una raccolta fondi che contribuirà ai lavori di ristrutturazione e all’arredamento delle cabin che ospitano oltre 1.800 bambini, ragazzi e famiglie che ogni anno recuperano, attraverso la Terapia Ricreativa e l’inclusività di Dynamo Camp, la fiducia nei propri sogni. Ad oggi i fondi già raccolti da GSK nell’ambito dell’iniziativa ammontano a oltre 70.000€.

Tra le tappe del percorso, anche la sede di GSK Consumer Healthcare, una delle principali aziende a livello mondiale nel settore dell’automedicazione e della salute orale. I ciclisti hanno raggiunto il building di via Zambeletti e celebrato la tappa insieme ai colleghi dell’azienda presenti nella sede di Baranzate.

Tutti possono contribuire a #rideforjoy donando fino al 16 settembre con un semplice gesto: un click sulla piattaforma Dynamo riservata alla campagna. https://my.dynamocamp.org/campagne/ride-for-joy/

«#rideforjoy rappresenta una di quelle iniziative di cui ci sentiamo più orgogliosi, come quando possiamo offrire ai nostri pazienti la cura migliore – sottolinea Luis Arosemena, General Manager e Presidente GSK Italia e rider dell’intero percorso -. In questo caso la cura è il senso di unione che ci porta fino al traguardo, tutti sulla stessa linea di partenza indistintamente e senza ruoli o gerarchie, esattamente come accade nelle sessioni al Camp e la consapevolezza che ad ogni pedalata contribuiamo alla gioia dei suoi piccoli ospiti. Il nostro collante è quel “FOR” che dà significato all’iniziativa, che la rende carica di valore, di coraggio e di energia».

E aggiunge Maria Serena Porcari, Vice Presidente Dynamo Camp Onlus «GSK, partner pluriennale di Dynamo Camp, anche questa volta è al nostro fianco con un progetto innovativo. Grazie all’azienda e ai suoi dipendenti per aver ideato e realizzato con grande impegno e passione questa iniziativa di engagement e raccolta fondi»