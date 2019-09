Il Tar blocca lo spostamento degli ambulanti. Banfi: “L’amministrazione cerca lo scontro”

Nuovo capitolo sullo spostamento di 13 banchi del mercato di Saronno.

Un secondo ricorso al Tar ha bloccato ogni novità fino al pronunciamento del Tribunale Regionale: la “rivoluzione” sarebbe dovuta partire mercoledì 4 settembre, ma si dovrà attendere fino al 26 settembre.

Gli ambulanti hanno per la seconda volta fatto ricorso al Tar per evitare lo spostamento da via Vincenzo Monti a piazza dei Mercanti, riqualificata ad hoc, deciso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Fagioli.

Duro il commento dell’ex assessore Francesco Banfi, consigliere comunale indipendente: «Come ho sempre detto anche da assessore, sono d’accordo che il mercato oggi è sovradimensionato e va ridotto, che esistono situazioni di pericolo anche urgenti, che va riqualificato nelle tipologie merceologiche, che devi mettere tutti d’accordo entro i limiti e le competenze di ciascuno… ma ci sono vie corrette e vie errate, alcune addirittura fuori norma. Fagioli e Strano sembrerebbero cercare di scegliere combinazioni che portano allo scontro, al torto, alla mal parata – commenta Francesco Banfi, consigliere comunale indipendente -. Trovo assurdi due aspetti. Il primo è l’insistenza, quasi vessatoria, contro gli ambulanti e le leggi che li tutelano. Il secondo è la volontà chiaramente politica che traspare dagli atti: delibere di giunta o ordinanze contingibili urgenti sono segno che ad agire intestandosene la responsabilità sono direttamente le parti politiche e non “gli uffici”, cui viene ordinato di farsi meri esecutori. Voglio però cercare, per il bene della città e dei lavoratori dei quali evidentemente nulla importa a Fagioli, di dare qualche suggerimento. Il primo è di rispettare le persone e il loro lavoro. Il secondo suggerimento è proseguire i controlli sui versamenti della Tosap (tassa di occupazione del suolo e area pubblici) da me avviati e ora caduti nel dimenticatoio dicendo in consiglio che va tutto bene (per esempio, come già fatto notare, sul 2018 mancavano 100 mila € tra previsto e assestato). Così facendo si potrebbero eliminare alcuni evasori recuperando posteggi mercatali magari proprio in via Monti o nelle immediate vicinanze: pochi metri di spostamento consentirebbero di trovare un ragionevole accordo con gli ambulanti senza distruggere la loro giornata lavorativa portandoli dall’altra parte del mercato. Dovreste poi far approdare in consiglio comunale il regolamento del mercato: è già pronto in bozza perché realizzata durante il mio assessorato. Tutto ciò non era stato portato a termine a causa dei ritardi dell’assessorato alle opere pubbliche che non prendeva in mano la riqualificazione di piazza mercato, conditio sine qua non per toccare l’appuntamento del mercoledì. Evidentemente Fagioli si disinteressa dei lavoratori e degli equilibri di un sistema complesso quale è il mercato: figuriamoci di un’intera città. Ormai vediamo che quel centro destra fatto di rispetto per la parte produttiva dunque non governa Saronno. C’era un tale che avrebbe detto “La pacchia è finita”, ma per fortuna non mi ricordo più chi fosse. Allora preferisco dire “la verità viene a galla”».