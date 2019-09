Tenta di truffare un anziano, incastrato dal pastello a cera

Un giovane, R.A., è stato denunciato per un tentativo di truffa a Gallarate, rione Cedrate.

La Polizia di Stato ha ricevuto una chiamata da una cittadina che segnalava una possibile truffa con il metodo “dello specchietto” in via Fusinato, vicino all’autostrada A8 e al casello di Gallarate.

Gli agenti hanno intercettato il truffatore che si aggirava ancora in zona: al momento della perquisizione – approfittando della presenza di altre persone – ha cercato di disfarsi di un pastello a cera, che in questo caso vengono usati per “segnare” l’auto della vittima, per convincerlo che il suo veicolo ha urtato quello del truffatore.

Sotto il tappetino dell’auto gli agenti hanno trovato anche 70 euro, corrispondendi all’importo che il povero pensionato, che ha anche difficoltà a muoversi, aveva pagato al giovane.

Per R.A. – che ha ammesso la truffa – è scattata la denuncia e la segnazione all’Anticrimine, con la proposta di emissione del foglio di via da Gallarate, vale a dire il divieto di rientrare in città (pena ulteriore reato). È sospettato di aver portato a compimento altre truffe, in altre località.