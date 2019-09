Tor des Géants, Bosatelli verso la vittoria. Luca Papi in testa al Glacier

(aggiornamento ore 10.49). È un giorno decisivo, il quarto dalla partenza, per il Tor des Géants.

Il leader della classifica Oliviero Bosatelli ha superato la Porta del Paradiso e ora per lui è iniziata la lunga discesa verso il traguardo di Courmayeur. Il bergamasco è transitato al Col du Malatrà alle 9.29 di questa mattina, saldamente al comando della decima edizione della corsa. Dietro di lui il canadese Galen Reynolds, rallentato ieri da problemi respiratori e ora staccato di oltre quattro ore dal leader della corsa. Al terzo posto il francese Romain Olivier, in recupero con un distacco che scende a un’ora da chi lo precede.

Al femminile resta sempre al comando una strepitosa Silvia Trigueros Garrote, settima in posizione generale, con un vantaggio di svariate ore su Jocelyne Pauly, seconda, e Sonia Furtado, terza.

I varesini in gara

Sono ripartiti dopo una giornata segnata da acqua e freddo i varesini in gara. Sono circa quindici gli atleti che provengono dalla provincia di Varese, tra cui si contano due ritiri eccellenti (Stefano Ruzza di Team Vibram e Scilla Tonetti di Atletica Samverga). In recupero Luca Spada che viaggia intorno alla 140esima posizione. L’ad di Eolo ha raggiunto Gressoney e si prepara ad affrontare il Col Pinter per poi scendere verso Champoluc.

Ha raggiunto Champoluc invece Roberto Gianini che viaggia intorno alla 78esima posizione. Guadagna spazio in classifica anche Fiammetta Quadrelli, ora 139esima, e diretta verso Champoluc.

Tor des Glaciers guidato da un varesino

Immutata la classifica del Tor des Glaciers. Il leader degli Argonauti, Luca Papi, “vede” il traguardo: per lui questa mattina il passaggio al Rifugio Prarayer e gli ultimi 100km di gara di fronte, da percorrere prima di arrivare finalmente a Courmayeur. Secondo Masahiro Ono, terzo Luca Guerini.

Tra le donne è sempre saldamente al comando Marina Plavan.