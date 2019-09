Torna il “Cinema d’essai” nelle sale di Busto con 40 proiezioni

Come da tradizione, autunno a Busto Arsizio significa Sguardi d’essai, gli appuntamenti cinematografici proposti dalle quattro sale cittadine, Fratello Sole, Lux, Manzoni e San Giovanni Bosco, con il coordinamento di Paolo Castelli. La rassegna autunnale sarà presentata mercoledì 2 ottobre, alle 21:00, al Cinema Teatro Manzoni, in occasione della Festa del Cinema d’essai, con il Patrocinio di Busto Arsizio. Alla presentazione, seguirà la proiezione di “Bangla”, film di Phaim Bhuiyan, nastro d’argento come miglior commedia dell’anno.

Le sale, che vedranno titoli imperdibili come “Dolor y Gloria” di Pedro Almodovar, “Il colpevole” di Gustave Moller, “Tutti pazzi a Tel Aviv” di Sameh Zoabi e “Il traditore” di Marco Bellocchio, proietteranno dal 4 ottobre a dicembre: il San Giovanni Bosco al martedì, ore 21:00; il Manzoni al mercoledì, ore 16:00 e 21:00; il Fratello Sole al giovedì, ore 16:00 e 21:00; il Lux al venerdì, ore 21:15. Si terranno anche delle repliche nelle giornate della domenica. La rassegna completa sul sito www.sguardidessai.com

Il vicesindaco e assessore alla cultura, Manuela Maffioli, conferma l’attività culturale di Busto Arsizio come motore che non si ferma mai: «Nel mese di agosto la biblioteca è sempre stata aperta così come nelle sale abbiamo continuato a proporre appuntamenti cinematografici, solo con una piccola decelerazione. Adesso si riprende a tutta forza attraverso le sale e i rispettivi responsabili che mantengono viva una ricchezza e su cui l’amministrazione può fare riferimento per il virus sano della cultura» e su Busto dice: «È assolutamente una città di cinema ed è un vanto avere delle sale così attive perché confermano il forte interesse culturale dei cittadini».

Ci hanno tenuto a sottolineare la complessa organizzazione dietro alle quinte per migliorare l’offerta, per essere innovativi e mai banali, i responsabili dei quattro cineforum, Raffaele Aiani del cinema Lux, Franco Martignoni del San Giovanni Bosco, Benedetta Sarrica del Fratello Sole e Gianfranco Gatelli del Manzoni: «Oggi con internet possiamo vedere qualsiasi cosa, mentre al cineforum cerchiamo di proporre cose più impegnative e ricercate» ha spiegato Franco Martignoni. Inoltre qualche titolo si ripete nelle locandine, ma non per errore: «Quella di riproporre più volte una proiezione è stata una precisa scelta in modo da dare una maggiore possibilità al pubblico di vedere ciò che gradisce e questo non fa altro che sottolineare l’importanza che ha per noi andare incontro ai piaceri di tutti» ha affermato Benedetta Sarrica.

Sono tutti soddisfatti della vasta offerta culturale e della grande partecipazione del pubblico, ma resta una pecca per cui i responsabili dei cineforum cittadini vogliono lanciare un appello: «Dobbiamo sottolineare la scarsità di volontari nel retro dell’organizzazione e gestione dei cinema, avremmo bisogno di persone disponibili per affiancarci nel dare una mano come proiezionisti e maschere, ma anche per l’attività di volantinaggio e di accoglienza».