Torna l’iniziativa “Dona la Spesa” nei supermercati Coop

Sabato 5 ottobre i negozi Coop Lombardia ospiteranno la quarta edizione di “Dona la Spesa”, la raccolta di beni di prima necessità per aiutare persone e famiglie in difficoltà.

Partecipare è semplicissimo: ti basterà acquistare prodotti alimentari e/o prodotti per l’igiene e consegnarli ai volontari delle Onlus presenti in ciascun punto vendita. I prodotti raccolti verranno distribuiti sul nostro territorio, dando vita ad una solidarietà a km zero che da sempre contraddistingue l’impegno della nostra cooperativa, anche nel progetto Buon Fine.

Nell’appuntamento di maggio con Dona la spesa abbiamo raccolto 54.071 Kg di prodotti, per un totale di 108.142 pasti donati, grazie al prezioso supporto dei volontari e alla generosità di Soci e clienti. Sabato 5 ottobre, Coop punta ad incrementare questo risultato già così importante.