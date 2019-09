Tovaglieri, Lega: “Richiamo all’Iran ma le donne islamiche vanno difese anche in Europa”

«La solidarietà dell’Europa alle donne iraniane deve quindi estendersi anche a tutte le donne di religione islamica presenti in Occidente».

L’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri, che a Strasburgo è membro della Commissione FEMM-Diritti della donna e uguaglianza di genere, è intervenuta oggi alla seduta plenaria del Parlamento di Strasburgo, dove è stata approvata una risoluzione a sostegno delle donne in Iran, contro la violazione dei diritti umani e femminili e per la liberazione di tutte le attiviste incarcerate.

«L’Europa, che affonda le sue radici nei valori della libertà e della responsabilità, non può accettare queste violazioni dei diritti della persona, praticate da un sistema politico e culturale arcaico e ipocrita che utilizza la religione islamica per imporre il proprio potere assoluto – ha detto Tovaglieri intervenendo in aula -. Questo fanatismo sta diffondendo anche nelle città europee la sottocultura del sopruso sulle donne, con la complicità di una politica miope che si batte per il diritto al velo in Europa, come se fosse un privilegio e non un’imposizione. Non possiamo rassegnarci ricorrendo all’alibi della diversità culturale. Salvaguardare i nostri valori occidentali è un atto d’amore nei confronti della nostra civiltà».