Tragedia in un allevamento del Pavese: muoiono quattro lavoratori

(immagine di repertorio)

Tragico incidente sul lavoro ad Arena Po, un paese in provincia di Pavia dove quattro persone sono state ritrovate senza vita attorno a mezzogiorno.

I quattro uomini, tutti di origine indiana, sono caduti in una vasca di decantazione di liquami, in un’azienda agricola con allevamento di bovini. Per loro non c’è stato scampo.

Sul posto i soccorsi medici, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i responsabili dell’Asst pavese che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

A perdere la vita i due titolari dell’allevamento di 48 e 49 anni e due dipendenti, di 28 e 29 anni.