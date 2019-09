Tre giorni di festa con gli Alpini al Museo del Tessile

Si terrà nel fine settimana presso il Museo del Tessile la festa del gruppo Alpini di Busto Arsizio patrocinata dall’Amministrazione comunale.

La tradizionale festa delle penne nere, dedicata a San Maurizio, patrono delle truppe alpine e in occasione della Festa dei Nonni, si articolerà in tre giornate dal 27 al 29 settembre. Un lungo weekend durante il quale saranno anche raccolti fondi per l’acquisto di un defibrillatore da destinare alla nuova caserma dei Carabinieri.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3480499652. In caso di maltempo la festa si svolgerà al coperto. Questo il programma:

Venerdì 27 settembre:

ore 19.30 cena alpina

ore 21.00 Cabaret con serata a scopo solidale

Sabato 28 settembre:

dalle ore 12.00 Banco Gastronomico e Stand dell’Hobbistica e Vintage

ore 19.30 cena alpina

ore 21.00 serata musicale danzante con Panna e Fragola

Domenica 29 settembre

ore 11.00 Apertura Stand dell’Hobbistica e Vintage

ore 11.30 Santa Messa al campo presso il Museo del Tessile, officiata da mons. Severino Pagani con la partecipazione del corpo musicale “La Baldoria”

ore 12.30 Rancio Alpini (gradita prenotazione)

ore 15.00 Intrattenimento musicale e pomeriggio danzante per tutti

ore 17.00 Dimostrazione Karate per nonni e nipoti a cura del CSK di Busto Arsizio

ore 21.00 chiusura stand gastronomico

ore 22.00 chiusura Festa.