Tre milioni e mezzo di euro per “aggiornare” le sale operatorie

Otto sale chirurgiche tecnologicamente all’avanguardia che vanno aggiornate.

Il blocco chirurgico dell’ospedale di Varese è stato inaugurato nel 2007 con l’apertura del monoblocco.

Da allora, la qualità delle apparecchiature è sempre stata all’avanguardia e di alto profilo. Periodicamente, quindi, occorre sottoporre ad aggiornamento la tecnologia installata come, per esempio, quella dei monitor che permettono gli interventi endoscopici: lo sviluppo tecnologico permette immagini sempre più nitide e precise con più alte garanzie di interventi mirati ed efficaci.

E così, le 8 sale operatorie del monoblocco devono essere aggiornate. Non si tratta di acquisti di nuove attrezzature ma di “noleggio” di alta tecnologia. Per scegliere l’azienda a cui rivolgersi è stato emesso un bando che prevede anche una spesa complessiva: l’operazione avrà il costo di 3,5 milioni di euro ( IVA esclusa). Si tratta di una spesa “normale” se si guarda al comparto sanità, che investe su alta tecnologia per assicurare la maggior qualità in rapporto allo sviluppo della ricerca